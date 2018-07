TASR

ME vo vodnom póle: Omladený tím SR chce postúpiť medzi najlepšiu 12-ku

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júla (TASR) – V sobotu 14. júla odletí na 33. majstrovstvá Európy v španielskej Barcelone (16.–28. júla) slovenská mužská vodnopólová reprezentácia. Už v pondelok sa stretnú zverenci trénera Petra Nižného v základnej D-skupine s Ruskom, v stredu 18. júla bude ich ďalším súperom Rumunsko a v piatok 20. Júla ich preveria úradujúci majstri Európy Srbi.

"Nálada v družstve je v poriadku. V príprave sme absolvovali päťdňové reprezentačné cykly," informoval na tlačovej konferencii Peter Nižný a dodal: "V Topoľčanoch sme sa zamerali na kondíciu, v Bratislave sme mali sústredenie s mužstvom Gruzínska, kde bola hlavná herná príprava. Nasledovalo sústredenie v Košiciach a následne účasť na turnaji v Gruzínsku, kde sme sa dostali do vrcholovej zápasovej fázy. Na väčšiu prípravu nebol ani priestor, ani ekonomické podmienky. Máme mladé mužstvo, pokúsime sa dosiahnuť s chlapcami čo najlepší výsledok. Chceli by sme minimálne zopakovať 13. miesto z posledných ME 2016 v Belehrade, v lepšom prípade postúpiť do osemfinále medzi európsku dvanástku."

Hlavného trénera doplnil jeho asistent Karol Bača ml.: „Súperi v skupine sú ťažkí. O Srboch ako obhajcoch prvenstva asi netreba hovoriť, je to absolútna špička. Rusi dokázali poraziť Španielov a Francúzov. Dôležitý bude posledný zápas v skupine s Rumunmi, kde by sme mohli víťazstvom prekvapiť. Budujeme mladé mužstvo. Máme víziu, aby tento kolektív dokázal spolu zostať dlhší čas pokope a po niekoľkých rokoch skúsiť nabehnúť na olympijský cyklus. Ak by sa do vodného póla trochu viac investovalo, je stále jedným z tých kolektívnych športov, ktorý by nemusel byť bez šance prebojovať sa aj na olympijské hry."

Do štvrťfinále postúpia víťazi skupín, druhé a tretie tímy budú hrať v osemfinále. Štvrté družstvá v základných skupinách budú bojovať o konečné 13. - 16. miesto.