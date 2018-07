TASR

Milutinovič si v Katare reguloval klímu na celom štadióne

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) presunula termín šampionátu v Katare na november a december, keďže v lete tam panujú neznesiteľné horúčavy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 13. júla (TASR) - Srbský futbalový svetobežník Bora Milutinovič nemá žiadne obavy pred očakávanými a obávanými horúčavami počas MS 2022 v Katare. "Budú to také horúce MS ako sa vám len bude páčiť," odkázal fanúšikom 73-ročný tréner.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dokonca presunula termín šampionátu v Katare na november a december, keďže v lete tam panujú neznesiteľné horúčavy. Milutinovič, ktorý v minulosti viedol miestny klub Al Sadd, sa pre svetové médiá podelil s vlastnou skúsenosťou, ako v Katare futbaloví funkcionári pripravujú pre hráčov ideálne podmienky. "Raz sa ma pred zápasom opýtali 'Bora, akú chceš mať teplotu na dnešný zápas?' Povedal som im, že mi je to jedno. Tak budeš mať 22 stupňov Celzia, povedali, otočil gombíkom na klimatizácii štadióna a mal som 22 stupňov. Bola to skvelá skúsenosť," citovala ho agentúra AP.

Milutinovič je jediným trénerom, ktorý na finálovom turnaji MS viedol päť rôznych reprezentácií. Celkovo trénoval osem reprezentačných mužstiev z krajín rôznych kontinentov. Je členom technickej komisie FIFA a veľkým optimistom pred MS 2022: "Myslím si, že to bude šampionát snov? Prečo si to myslím? Katar je malá krajina a tak v jeden deň môžete uvidieť aj dva zápasy. Je to niečo výnimočné, nebudete musieť cestovať na veľké vzdialenosti."