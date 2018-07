CSS v Poprade sa zapája do projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom

TASR

Riaditeľ Centra sociálnych služieb (CSS) Jozef Košický spolu s primátorom Jozefom Švagerkom pri tejto príležitosti predstavili prvých päť dobrovoľníkov, ktorí budú voziť seniorov po meste.

Poprad 13. júla (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) v Poprade sa v piatok oficiálne zapojilo do celosvetového projektu s názvom Bicyklovanie neobmedzené vekom. Riaditeľ centra Jozef Košický spolu s primátorom Jozefom Švagerkom pri tejto príležitosti predstavili prvých päť dobrovoľníkov, ktorí budú voziť seniorov po meste.

V súčasnosti sa projekt realizuje v 37 krajinách vo svete a CSS ho teraz prináša aj pod Tatry. „Svojou unikátnosťou dáva do pozornosti vzťahy so seniormi a vytvára priestor na budovanie medzigeneračných mostov,“ zdôraznil Košický s tým, že cieľom projektu je vytiahnuť seniorov z ich izieb do prírody, do mesta, predstaviť im inú formu mobility a poskytnúť im pocit slobody. Zároveň dáva šancu mladým a aktívnym ľuďom spraviť niečo pre komunitu, zapojiť sa do aktívneho starnutia seniorov. „Chceme, aby seniori zabudli na svoju samotu, choroby, bolesti a užívali si, takpovediac, vietor vo vlasoch, tak ako za mladých čias,“ konštatoval riaditeľ CSS.

Nevyhnutnou súčasťou projektu je bicykel určený na prepravu ľudí, tzv. rikša. Popradské CSS už takýto prostriedok má, pretože bicykel sa podarilo zakúpiť zo sponzorských finančných prostriedkov koncom minulého roka. Rikša je poháňaná okrem iného aj elektromotorom, takže jazdu na nej zvládnu aj menej zdatní dobrovoľníci. „Už dnes sa okrem zamestnancov centra do projektu zapojilo viacero dobrovoľníkov, ktorí aj touto formou chcú prispieť ku krajšej starobe našich klientov a budovaniu medzigeneračných vzťahov,“ upozornil Košický.

Jeden z pätice dobrovoľníkov je aj František Majerský, ktorý absolvoval aj prvú menšiu jazdu s miestnou seniorkou. „Páči sa mi tento projekt, na Slovensku je ojedinelý. Pracujem v záchrannej zdravotnej službe a musím povedať, že na tých starých ľudí sa zabúda. Takýmto spôsobom sa dá prepojiť komunita starších a mladých, mladí si zašportujú a starším sa vďaka tomu podarí na chvíľu opustiť múry zariadenia,“ konštatoval Majerský. Verí, že sa postupne do tejto aktivity zapoja aj ďalší ľudia, možno športovci, vysokoškoláci a podobne. Dobrovoľníci sa môžu do projektu prihlásiť prostredníctvom internetovej stránky CSS.

„Chceme osloviť všetkých mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre komunitu seniorov, aby sa zapojili do projektu. Bicyklovanie na rikši naozaj nie je komplikované,“ zdôraznil Košický. Po čase možno zvážia aj zakúpenie druhej rikše, všetko však závisí od záujmu jednak dobrovoľníkov, ale i samotných klientov.

Ako prvá si v piatok jazdu na rikši vyskúšala aj Anna Špinerová a veľmi sa jej to páčilo, zdalo sa jej to však trochu pomalé. S úsmevom dodala, že je to vynikajúci spôsob, ako spoznať široké okolie. „Verím, že sa budeme voziť nielen tu v okolí nášho domova, ale pôjdeme aj do centra mesta,“ dodala. V dvoch zariadeniach popradského CSS majú momentálne 132 klientov, riaditeľ potvrdil, že rikšu budú využívať seniori z oboch centier.