Buď aj ty cool a nauč sa základné kroky bboyingu

Stojky na rukách, krkolomné pózy, točenie sa na hlave, saltá, či iné akrobatické kúsky. Aj tieto kroky majú vo svojom repertoári tanečníci štýlu, ktorý je komerčne známy ako breakdance.

Bratislava 13. júla (OTS) - História bboyingu siaha až do 70-tych rokov minulého storočia a viaže sa na pouličnú, hip-hopovú, kultúru vtedajšej doby v USA. Medzi základné prvky tohto štýlu patria napríklad aj toprocky – tancovanie v stoji, ale i footworky – tancovanie na zemi. Poď sa s nami naučiť pár základných krokov aj ty a cíť sa ako skutočný bboy alebo bgirl.

Tieto, ale i mnohé iné kroky môžeš vidieť už 28.7. v Banskej Bystrici. Ak chceš vedieť, čo sú to freezy a powermoves, príď na festival The Legits Blast a zaži skutočný hip-hop na vlastnej koži!

Festival The Legits Blast sa uskutoční na kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici už 28.7.

V rámci festivalového programu sa môžeš tešiť na tradičné i nové koncepty. Medzi týmito nebudú chýbať tanečné súťaže Outbreak Europe, Undisputed, či obľúbené súboje národov – Rep Your Country. Svoje sily si na kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici zmerajú bboys a bgirls z viac ako 70 krajín celého sveta. Po prvýkrát si na svoje prídu aj nadšenci pouličných tanečných techník, ktorí sa rozhodnú vyskúšať svoje šťastie v Streetdance Battli. Sprievodný program sa bude konať aj v obľúbenom klube Urban Spot či v podniku AlterEgo.

V sobotu si na svoje prídu deti a ich rodičia. V rámci jedinečného projektu Youth is the Future, ktorý podporuje Fond na podporu umenia a Vyšehradský fond, sa bude môcť mládež vo veku do 18 rokov učiť zadarmo od najlepších tanečníkov z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Medzi inými sa predstaví aj známy tanečník Laci Strike, ktorý povedie aj diskusiu pre rodičov.

Program vyvrcholí v sobotu večer, kedy sa na Orange stage-i uskutočnia už tradične koncerty domácich i zahraničných hip-hopových hviezd. ,,Koncerty začnú približne o 20.00 hod. Na pódiu sa postupne predstavia Majself, Strapo, Nerieš, no absolútnym vyvrcholením bude šou amerického dua Das EFX, ktoré sa v plnom zložení predstaví na Slovensku vôbec prvýkrát,“ informuje o programe koncertov Martin Gilian, organizátor festivalu.

Viac info o festivale nájdeš na www.tlb.sk.