TASR

Historická lanovka v centre Liptovského Mikuláša láka na novú výstavu

Na archívnej snímke lanovka Funitel na južnej strane Chopku. V Jasnej 27. decembra 2015 — Foto: TASR - Andrej Galica

Liptovský Mikuláš 13. júla (TASR) – Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši má novú dominantu - lanovku na Chopok z roku 1949 s bočnou sedačkou. Tá má prilákať domácich i návštevníkov Liptova na najnovšiu výstavu Múzea Janka Kráľa s názvom Objektívom Alojza Lutonského, ktorý bol iniciátorom výstavby historicky prvej lanovky v Nízkych Tatrách a priekopníkom tatranského turizmu. Vernisáž sa uskutoční v nedeľu 15. júla o 16.00 h., avšak starú lanovku môžu návštevníci obdivovať už teraz.

„Veľmi radi sme využili možnosť umiestniť tento doslova pamätník aspoň dočasne priamo pred sídelnú budovu nášho mestského múzea. Prečo práve tu? Nie je to žiadny výstrel do prázdna. Lutonský bol okrem mnohého iného v rokoch 1963 až 1969 riaditeľom Múzea Janka Kráľa,“ informoval súčasný riaditeľ mestského múzea Jaroslav Hric.

Nová výstava bude pre verejnosť prístupná celú letnú sezónu až do 31. augusta. Vznikla vďaka rozsiahlemu fotoarchívu, ktorý múzeu darovali potomkovia Lutonského. „Vizionár Alojz Lutonský dokázal získať pre realizáciu svojich predstáv ľudí rôznych povolaní a charakterov, neodradili ho neprajníci, hoci to boli ľudia významného spoločenského postavenia. Aj preto si zaslúži, aby sme si ho uchovali v pamäti. Málokto asi vie, že je aj autorom názvu Jasná. Práve on tiež prišiel s ideou postaviť lanovku, ktorá by spájala Liptov a Horehronie," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Ján Blcháč.

V roku 2018 oslavujú Slováci a Česi 100 rokov od vzniku prvého spoločného štátu Československa. Čechy boli priemyselne vyspelé, Slovensko bolo agrárnou krajinou. Po odchode uhorských štátnych zamestnancov vzniklo na Slovensku vákuum, ktoré vypĺňali Česi. Prichádzali aj mladí študenti a medzi nimi aj študent obchodnej školy Lutonský. Práve turistika mala najväčšiu zásluhu na tom, že prišiel na Slovensko a na Liptov. Vďaka nej si obľúbil tento kút Slovenska a natrvalo sa tam usadil. Pochovaný je na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši a od roku 2017 je tiež čestným občanom mesta in memoriam.