TASR

Dnes o 12:28 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Legendárny Matthäus favorizuje vo finále MS Francúzov

Podľa majstra sveta z roku 1990 prinesie najbližších šesť až osem rokov vo svetovom futbale dominanciu Francúzska a Anglicka. Angličania v semifinále vypadli s Chorvátskom po prehre 1:2 v predĺžení.

Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus pózuje s trofejou pre majstra sveta vo futbale 3. júna 2018 v Moskve. — Foto: TASR/AP

Moskva 13. júla (TASR) - Nemecký futbalový majster sveta Lothar Matthäus favorizuje vo finále 21. MS v Rusku mužstvo úradujúceho európskeho vicešampióna z Francúzska. To bude v moskovských Lužnikách v nedeľu 15. júla čeliť Chorvátom (17.00 SELČ), ktorí sa do finále MS prebojovali prvýkrát.

Podľa majstra sveta z roku 1990 prinesie najbližších šesť až osem rokov vo svetovom futbale dominanciu Francúzska a Anglicka. Angličania v semifinále vypadli s Chorvátskom po prehre 1:2 v predĺžení. "Francúzsko a Anglicko budú tvoriť smotánku svetového futbalu nasledujúcich šesť až osem rokov. Najmä preto, lebo uplatňujú momentálny recept na úspech. Ním už nie je držanie lopty, ale rýchlosť prevedenia. Francúzi aj Angličania majú v tímoch loptových umelcov, ktorí vedia vytvoriť priestor pri driblingu," napísal Matthäus v pravidelnej analýze pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.

"Vo finále favorizujem Francúzov práve pre ich rýchlosť, ale Chorváti na nich môžu nájsť odpoveď. Tak ako to ukázali aj proti Anglicku. Majú veľkú mentálnu silu. V Chorvátsku sa deti na uliciach učia univerzálnosti a asertivite. Pravdepodobne by sa práve z týchto dôvodov niektorí chorvátski reprezentanti nedostali do nemeckého národného mužstva," dodal 57-ročný bývalý kapitán Nemecka.