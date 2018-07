Real Madrid zvažuje návrat Rodrigueza, no Bayern má opciu na prestup

TASR

James Rodríguez. — Foto: TASR/AP

Madrid 13. júla (TASR) - Real Madrid by privítal návrat kolumbijského futbalového reprezentanta Jamesa Rodrigueza, ktorý však má ešte rok platné hosťovanie v Bayerne Mníchov. Nemecký klub navyše disponuje opciou na trvalý prestup po skončení hosťovania a na jar prejavil záujem udržať si Rodrigueza.

Dvadsaťšesťročný stredopoliar odišiel zo španielskej metropoly pred sezónou 2017/18, keďže od vtedajšieho trénera Zinedinea Zidanea nedostával dostatok príležitostí. V Bayerne si pripísal osem gólov a štrnásť asistencií v 39 stretnutiach, no v oboch kluboch došlo v lete k trénerským zmenám. Zidanea vymenil Julen Lopetegui a novým koučom Mníchovčanov sa stal Niko Kovač, ktorý sa ešte nerozhodol o budúcnosti Rodrigueza.

Na Kolumbijčana by v prípade návratu do Realu čakal kontrakt do roku 2021. Podľa stránky španielskeho periodika Marca by sa obnoveniu spolupráce nebránil ani hráč vzhľadom na odchod Cristiana Ronalda. Ak však chce vedenie úradujúceho víťaza Ligy majstrov počítať s jeho službami, musí sa najskôr dohodnúť s predstaviteľmi Bayernu.