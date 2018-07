TASR

Developer J&T REAL ESTATE kupuje prémiový pozemok v londýnskej štvrti South Bank od klientského fondu DV4 spoločnosti Delancey v spolupráci s londýnskou spoločnosťou Sons & Co.

Bratislava 13. júla (OTS) - Slovenská developerská a investičná spoločnosť J&T REAL ESTATE, s pôsobnosťou v regióne strednej Európy, kupuje od klientskeho fondu DV4 spoločnosti Delancey pozemok na prestížnej adrese 185 Park Street v centrálnej londýnskej štvrti South Bank. Na projekte bude spolupracovať s lokálnym developerom luxusných nehnuteľností Sons & Co. Areál, v ktorom pôvodne sídlila energetická spoločnosť National Grid, už disponuje právoplatným stavebným povolením na výstavbu 163 bytov, približne 8 100 m2 kancelárií, 920 m2 obchodných priestorov a 1 550 m2 kultúrnych priestorov.

Prostredníctvom tohto projektu vstupuje J&T REAL ESTATE na londýnsky realitný trh. Zároveň ide o prvú spoluprácu medzi spoločnosťami J&T REAL ESTATE a Sons & Co. Celková hodnota projektu po dokončení bude približne 400 miliónov libier.

185 Park Street sa nachádza v prémiovej lokalite na východnej strane galérie Tate Modern, na križovatke ulíc Great Guildford Street, Sumner Street a Park Street. Vyrastú tu celkovo tri veže, konkrétne dve 15- a 19-poschodové rezidenčné budovy a jedna administratívna 10-poschodová, s obchodnými prevádzkami na prízemí. Projekt na stavebné povolenie spracovalo britské štúdio SQUIRE & PARTNERS. Súčasťou budúceho developmentu bude aj priestor pre kultúru, pri ktorom sa očakáva, že by ho mohlo využívať legendárne divadlo Shakespeare´s Globe Theatre. Projekt získal stavebné povolenie v júli 2015.

Peter Korbačka, zakladateľ a predseda predstavenstva J&T REAL ESTATE, v tejto súvislosti uviedol: „Vstup J&T REAL ESTATE v spolupráci so Sons & Co. do prestížnej lokality centrálneho Londýna je pre obe naše spoločnosti dôležitým strategickým míľnikom. Zároveň je pre nás dôležité, že na britský developerský trh vstupujeme práve s takýmto impozantným projektom. 185 Park Street je komplexným developmentom v území, ktoré je citlivo vnímané najmä v kultúrnom kontexte mesta. Je to zároveň lokalita s enormným potenciálom a predpokladáme, že pôjde o jeden z najočakávanejších projektov v centrálnom Londýne.“

Alex Stocker, výkonný riaditeľ spoločnosti Sons & Co., povedal: „Našu budúcu spoluprácu s J&T REAL ESTATE na premene jedného z posledných lukratívnych pozemkov v South Bank sprevádzajú z našej strany veľké nadšenie a vysoké očakávania. Pri tomto rozsiahlom a zároveň architektonicky inšpiratívnom projekte, ktorý má medzinárodný kultúrny dosah, môžeme spojiť naše skúsenosti z londýnskeho realitného trhu so skúsenosťami J&T REAL ESTATE v oblasti developmentu veľkých polyfunkčných projektov v prestížnych európskych lokalitách. 185 Park Street tak pre nás predstavuje vzácnu a mimoriadnu príležitosť a sme radi, že máme šancu realizovať našu víziu v správnom čase životného cyklu nehnuteľností.”

Začiatok prípravných prác na pozemku, ktorých súčasťou je aj asanácia existujúcich objektov, je naplánovaný na tretí kvartál 2018. Začiatok výstavby sa očakáva v prvom kvartáli 2019. Samotná realizácia zaberie tri roky, s očakávaným termínom dokončenia v roku 2022.

Okrem developmentu na ulici 185 Park Street sa v rámci plnenia podmienok stavebného povolenia J&T REAL ESTATE zaviazala postaviť v neďalekej lokalite Southwark Park Road opatrovateľský dom pre seniorov, v ktorom bude 57 apartmánov. Dom po dokončení preberie charita United St. Salvator, ktorá podporuje ľudí a komunity v lokalite severného Southwarku.

J&T REAL ESTATE asistovala v transakcii londýnska právnická spoločnosť Setfords SOLICITORS s podporou slovenskej advokátskej kancelárie RELEVANS. Finančným a obchodným poradcom pri transakcii bola spoločnosť BDO LLP.

O spoločnosti J&T REAL ESTATE

• J&T REAL ESTATE, založená v roku 1996, je poprednou slovenskou realitnou spoločnosťou s viac ako 300 zamestnancami, zastúpením v troch a projektmi v piatich krajinách. J&T REAL ESTATE je private equity realitný investor, developer a správca nehnuteľností v hodnote viac ako 800 miliónov EUR.

• Mnohokrát ocenený developer má viac ako 50 ukončených projektov s hodnotou presahujúcou 1 miliardu EUR.

• Od roku 1996 J&T REAL ESTATE zrealizovala viac ako 800 tisíc m² komerčných a 250 tisíc m² rezidenčných priestorov.

O spoločnosti Sons & Co.

• Spoločnosť Sons & Co., predtým známu ako L&H, založili bratia Alexander a Christian Stockerovci spolu so Simonom Robertsom. Zakladatelia firmy sa počas posledných 28 rokov podieľali na výstavbe viac ako 500 bytov a 50 domov v oblasti centrálneho Londýna. Sons & Co. reprezentuje takmer 100 rokov kolektívnych skúseností, vďaka ktorým má za sebou množstvo úspešných projektov v oblasti akvizícií, developmentu a navrhovania luxusných nehnuteľností na prestížnych londýnskych adresách.

• Spoločnosť Sons & Co. realizuje v roku 2018 v centrálnom Londýne dva vlajkové projekty v celkovej hodnote (GDV) viac ako 125 miliónov libier, vrátane stavby v oblasti Holborn (GDV približne 58 miliónov libier) a v oblasti Victoria (GDV približne 70 miliónov libier). Na konci tohto roka sa očakáva dokončenie ďalšieho projektu v lokalite Mayfair (GDV približne 60 miliónov libier). Tieto tri stavby zahŕňajú spolu 70 luxusných bytov.

