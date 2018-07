TASR

EL: Slovanista Moha zlomil Milsami: Škoda výpadku v druhom polčase

Futbalisti Slovana vyhrali v Moldavsku 4:2 a do odvety, ktorá sa bude hrať na Pasienkoch vo štvrtok 19. júla (18.30 h), pôjdu vo viac ako pohodlnej pozícii.

Na snímke vpravo tréner Martin Ševela a vľavo Moha. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Bol jednoznačne mužom prvého súťažného zápasu futbalistov Slovana Bratislava v novej sezóne 2018/19. Marocký stredopoliar so španielskym občianstvom Moha v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA v moldavskom Orhei strelil dva góly do siete tamojšieho Milsami, na jeden prihral Andražovi Šporarovi a nohy mal aj vo vlastnom góle obrancu Artura Craciuna. Slovan vyhral v Moldavsku 4:2 a do odvety, ktorá sa bude hrať na Pasienkoch vo štvrtok 19. júla (18.30 h), pôjde vo viac ako pohodlnej pozícii.

Dvadsaťštyriročný krídelník, celým menom Mohammed Rharsalla Khadfi, sa po zápase netajil veľkou spokojnosťou. "Som veľmi šťastný, že sme vyhrali prvý súťažný zápas novej sezóny. Dali sme štyri góly, čo nám pred odvetou zaručuje výbornú východiskovú pozíciu. Samozrejme, ešte nemáme nič isté, no rozohrané to máme výborne. Spokojní sa môžeme vrátiť späť do Bratislavy a pripravovať sa na odvetu i štart domácej ligy. Dva góly ma samozrejme tešia, pri lepšej efektivite z toho mohol byť aj hetrik. Pomohol som tímu, to je najpodstatnejšie. Strieľať góly a prihrávať je predsa moja práca, a vždy sa ju snažím splniť čo najlepšie," citoval Mohu oficiálny web "belasých". Slovan viedol po prvom polčase 3:0, v druhom však zbytočne inkasoval dva góly a až v závere po akcii Mohu pridal upokojujúci štvrtý: "Prvý polčas bol vynikajúci, naposledy sme ho tak dobre odohrali asi pri februárovom víťazstve nad Žilinou. Súpera sme prakticky do ničoho nepustili a strelili sme tri góly. Škoda krátkeho výpadku v druhom polčase, takéto veci by sa nám v neskoršom priebehu súťaže mohli vypomstiť."

Bývalý hráč ukrajinského Olimpiku Doneck už v 10. minúte preukázal kvalitné zakončenie, resp. prehľad pri gólovej prihrávke na Šporarov gól v 22. minúte. "Nono mi krásne prihral na ľavú stranu. Chcel som sa s loptou natlačiť do stredu, kľučkou som sa zbavil obrancu a podarilo sa mi obstreliť brankára. Rýchly prvý gól nám veľmi pomohol, súpera sme otvorili a zároveň sme sa upokojili. Pri druhom góle nám s Čakim a Holmanom vyšla parádna kombinácia na jeden dotyk. Dávid mi loptu posunul do stredu a brankára som sa mohol opýtať, kam to chce. Vždy ma poteší, keď ma fanúšikovia pochvália. Zvlášť ďakujem fanúšikom, ktorí vycestovali do Moldavska a podporili nás. Nie je to však len o mne. Všetci, ktorí boli na ihrisku, vydali zo seba maximum a víťazstvo vybojoval celý tím. Teším sa už na odvetu i na ďalšie zápasy," dodal.