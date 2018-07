TASR

Verejnosť sa môže do konca leta zapojiť do zbierky školských pomôcok

Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18.

Ilustračné foto. — Foto: Teraz.sk

Bratislava 13. júla (TASR) – Verejnosť sa môže až do konca augusta zapojiť do zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Vlani sa počas leta podarilo vyzbierať viac ako 13.000 kusov školských pomôcok. TASR o tom informovala PR manažérka SKCH Sylvia Hamadejová.

Zbierka pomôže rodinám zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitatívnych detských domovo na Slovensku. "Jedným z našich cieľov je uľahčovať prístup detí ku vzdelaniu, táto aktivita je konkrétnym pozvaním pomôcť svojim nadbytkom, ktorý je pre iných prostriedkom k jednoduchšiemu štúdiu," povedala Hamadejová.

Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18. "Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa nemalo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť. Verím, že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska," poznamenal generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

Nepoužité, no stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40 zberných miest na Slovensku. Zbierka trvá do 31. augusta.