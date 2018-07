Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Jánošíkových miest je na Slovensku neúrekom: Tieto by ste v lete nemali obísť

Juraj Jánošík sa do našich dejín zapísal nezmazateľnou stopou. A hoci je Slovensko malá krajina, máme tu množstvo zaujímavých miest, ktoré sa spájajú s týmto legendárnym zbojníkom. Objavte ich aj vy.

Ilustračná foto Jura Jánošíka a jeho skalnej pästi. — Foto: TASR - Jakub Kotian, Facebook/Slovenská príroda druhými očami

TERCHOVÁ/LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 14. júla (Dobré noviny) – Iní majú kráľa, my zbojníka. Legendárny Juro Jánošík sa stal naším národným hrdinom, a to aj napriek tomu, že jeho životné cestičky boli naozaj krivolaké. Narodiť sa mal pred 330 rokmi a hoci bol jeho život pomerne krátky, do našich dejín sa zapísal nezmazateľnou stopou. A že jeho zbojnícke chodníčky viedli naozaj kade-tade, dokazujú aj mnohé názvy miest inšpirované touto historickou osobnosťou, ktoré sa nám zachovali po celom Slovensku.

Pozrite sa, ktoré Jánošíkove miesta by ste mali cez leto navštíviť.

1. Osada u Jánošov

Malebná dedinka Terchová je obklopená Malou Fatrou a je považovaná za kolísku Jura Jánošíka. Narodiť sa mal v drevenici pod vrchom Pupov na laze „u Janošuof“ (u Jánošov), z ktorej sa však už nič nezachovalo. Pripomína ju však pamätná tabuľa, ktorú nájdete v osade. Pozrieť si tu si môžete tradičnú miestnu architektúru a pokochať sa aj pohľadom na okolité hory, kam viedli detské kroky malého Jura.

Pamätná tabuľa na mieste, kde stála drevenica, v ktorej sa narodil Jánošík. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

2. Jánošíkova socha

A že sú Terchovčania na svojho rodáka naozaj hrdí, dokazuje aj viacero podujatí či miestnych podnikov, ktoré po ňom nesú meno. Snáď najväčším mementom je však socha, ktorá tróni na Vŕškoch. O Jánošíkovi sa tradovalo, že to bol chlap ako hora, takže ani sochu nemôžete prehliadnuť, pretože má až 7,5 metra. Vyrobená je z antikotového plechu a vznikla v roku 1988 pri príležitosti 300. výročia narodenia tohto legendárneho zbojníka.

Vľavo socha Juraja Jánošíka nad Terchovou, jej autorom je Ján Kulich. Vpravo Jánošík od sochára Františka Úprka v Hořiciach. Foto: TASR - Pavol Ďurčo, Wikimedia CC

Ďalšiu Jánošíkovu sochu nájdete až v Smetanových sadoch v českých Hořiciach. Daroval ju tam sochár František Úprka pri príležitosti vzniku Československej republiky, ktorej 100. výročie si pripomíname práve tento rok.

Prečítajte si tiež: Uznávaní historici Duchoňovci: Jánošík okrádal skôr chudobných. Mýty o ňom šírili jeho dievčatá

3. Jánošíkove diery

A z Terchovej zamierime do neďalekých Jánošíkových dier. Sústava tiesňav a kaňonov sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Ide o mimoriadne obľúbenú turistickú lokalitu, preto sa pripravte na množstvo ľudí. Kto by však nechcel vidieť, kade sa túlala naša legenda, aké vodopády Jánošík prekonával a do ktorých dier liezol?

Na snímke turisti na prechádzke v Dolných Janošíkových dierach v Terchovej. Foto: TASR - Erika Ďurčová

4. Jánošíkova jaskyňa

Od Terchovej zamierime smerom na juh ku kúpeľnému mestečku Trenčianske Teplice. V jeho okolí nájdete takzvanú Jánošikovu jaskyňu, ktorú v roku 1994 vyhlásili za prírodnú pamiatku. Jaskyňa je pomerne plytká a nemá ani kvapľovú výzdobu, no prístup k nej je pomerne jednoduchý, takže to zvládnu aj malé deti, a môžete si okrem toho užiť aj vychádzku po okolitom lese.

5. Jánošíkova skrýša

Nie je to však jediná jaskyňa, ktorá sa s naším velikánom spája. Ďalšiu nájdete aj pri obci Budiná v okrese Lučenec a známa je ako Jánošíkova skrýša či Jánošíkova izba. Veľké je len približne 7,5 metra, no zaujímavá tým, že sa mal nachádzať poklad. Povesť však nehovorí, či sa ho už niekomu podarilo aj nájsť.

Skrýval sa v tejto jaskyni Juro Jánošík? Foto: Facebook/Alena Sláviková

6. Jánošíkova skala

Od Lučenca sa presunieme smerom k obci Hrochoť, ktorá je obklopená Poľanou. A práve tam sa nachádza chýrna Jánošíkova skala. Zvislá stena je vysoká asi 30 metrov a dlhá asi 200 metrov. A kto má dobrý zrak, už z diaľky v nej zbadá povesťami opradený jaskynný otvor Abčiná, kde si mala zbojnícka družina schovávať svoj lup. Poklady však rozhodne nechoďte hľadať, pretože výstup na skalu je zakázaný.

Na archívnej snímke Jánošíkova skala v biosférickej rezervácii Poľana. Foto: TASR - Branislav Račko

7. Jánošíkova bašta

Nachádza sa na východnom Slovensku a dostanete sa k nej po turistických chodníčkoch z obcí Veľká Lodina či Kysak. Prírodná pamiatka čnie nad dolinou Hornádu a je súčasťou pohoria Čierna hora. Vápenec vysoký 40 metrov je vyhľadávaný nielen turistami, ale aj horolezcami. Z vrchu sa vám naskytne pohľad nielen na peknú okolitú prírodu a kopce, ale aj na železničnú dvojkoľajovú trať nazývanú „Trať družby“.

Prírodná pamiatka Jánošíkova bašta. Foto: Facebook/Michal Pira

8. Jánošíkova kolkáreň

Ide o národnú prírodnú rezerváciu, ktorá je súčasťou Veľkej Fatry. Podľa povesti sa tu na jednom kopci nachádzala akási kolkáreň, kde sa páni z neďalej dediny Liptovská Štiavnica hrávali drevené kolky. Raz však jednému z nich napadlo, že ich vymení za deväť detí chudobných ľudí, a tak páni do nich hádzali kamenné gule. Keď sa o tom dozvedel zbojník Juro Jánošík a jeho družina, leteli ani víchor biednym ľuďom na pomoc. Pánov zlapali a deviatich z nich vymenili za deti. Potom vzali do mocných rúk gule a na vlastnej koži im ukázali, aký surový bol ich špás a že tak nemajú zaobchádzať s poddanými. Odvtedy je toto miesto známe ako Jánošíkova kolkáreň. Kde sa však presne nachádzala, dnes už nikto netuší.

Jánošíkova kolkáreň je pralesová lokalita, ktorá sa nachádza na severozápadných úbočiach Malej Smrekovice (1 485 m) vo Veľkej Fatre. Niektoré komplexy horských smrečín tu dosahujú vek až 250 rokov. Hlavným hrebeňom rezervácie vedie pekná značená turistická trasa. Foto: Facebook/Beata Ftacnikova

9. Jánošíkov stôl

Na Slovensku ich máme hneď niekoľko, lebo Jánošíkova družina hodovala naozaj kade-tade. Jeden sa nachádza pri Červenom kameni v Malých Karpatoch, iný nájdete zas na vrchu Stolica v Stolických vrchoch a aj plošina skaly Čerenová pri obci Liptovská Anna sa po ľudovom volá Jánošíkov stôl. Ten najznámejší však nájdete po ceste na Choč z Valaskej Dubovej.

Jánošíkov stôl: vľavo Čerenova skala, vpravo hore na vrchu Stolica a vpravo dole masív po ceste na Choč. Foto: Facebook/Jan Starec, Ondrej Golian, Mirec Mireček

9. Jánošíkova päsť

Dolomitová skala sa nachádza na úpätí vrchu Mních asi 40 metrov po ceste z Liskovej do Ružomberka. Vysoká je 6 metrov a má naozaj zaujímavý tvar, ktorý pripomína ľudskú päsť. Podľa povesti masív použil Juro Jánošík a zmastil ním hajdúchov i grófa Révaya. Aby sa na tento hrdinský čin nezabudlo, skalu vraj opracovala Jánošíkova družina a urobila z nej symbolicky jeho päsť.

Skala naozaj pripomína mocnú Jánošíkovu päsť. Foto: Facebook/Anna Thomková-Baranová‎

11. Jánošíkova stupaj

Ide o kamenný míľnik na stredovekej kráľovskej ceste spájajúcej Štrbu a Važec, neďaleko zaniknutej stredovekej osady Šoldov. Vidno na ňom odltačky nohy a ruky, ktoré tam vraj podľa ľudového rozprávania zanechal Juro Jánošík. Ťažilo ho vraj vrece plné dukátov, keď sedel na stĺpe a pozeral sa smerom na Štrbu.

Jánošíkova stupaj. Foto: Facebook/Džeina Václaviková

Ďalšiu Jánošíkovu stupaj vraj nájdete aj v skalnej priehlbine pri Utekáči neďaleko spomínanej Jánošíkovej skrýše.

10. Jánošíkov skok

Za touto atrakciou sa budete musieť splaviť. Ide o najužšie miesto Dunajca v Pieninách, ktoré mal vraj Jánošík preskočiť, keď ho naháňali pandúri. Plavba na plti v tomto regióne Slovenska vám však ponúkne množstvo pohľadov na krásnu okolitú prírodu a navštíviť môžete aj viacero turistických atrakcií.

Splav na drevených pltiach po rieke Dunajec v Zamagurí. Foto: TASR – Simona Ivančáková

11. Domaniža

Ďalšia Jánošíkova skala, aj keď oveľa menej známa, sa nachádza v doline Suchá pri obci Domaniža. Podľa domanižskej farskej kroniky sa tu mali skrývať dvaja členovia z Jánošíkovej družiny a následne postreliť miestneho farára Juraja Vrtíka, ktorý na koni prechádzal cez horu do Rajeckej Lesnej, kde mal slúžiť svätú omšu. Farára celého od krvi našli dedinčania a prebrali k životu vodou zo studničky, ktorú odvtedy volajú svätenou. Farár však už dlho nepožil a zomrel 2. októbra 1712. Práve tento hrdelný čin bol hlavným dôvodom toho, že nad Jánošíkom, ktorý síce vraj prítomný pri prepadnutí nebol, napokon vyriekli sudcovia smrtiaci rozsudok a symbolicky ho zavesili na hák. Smutnú smrť farára majú na mieste prepadnutia pripomínať aj tri buky. Jeho telo spočíva v krypte v domanižskom kostole.

Na snímke zreštaurovaný oltár v gotickom kostole sv. Mikuláša v Domaniži a krypta, kde je v rakve je pochovaný farár Juraj Vrtík, ktorého v roku 1712 postrelil tovariš Juraja Jánošíka Turiak – Huncaga. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

12. Jánošíkova slza

Ej, veru, horko zaplakal zbojnícky veliteľ. Až tak, že Jánošíkova slza mala vyhĺbiť otvor v kameni v Malých Karpatoch.

Jánošíkovu slzu však nájdete aj v Čiernobalockých horách. Studnička vyviera až na samom temene Hromovej hory − Klenovského Vepra, čo naši predkovia nedokázali v minulosti pochopiť. Preto toto miesto pripísali legendárnemu zbojníckemu kapitánovi. Podľa povesti sa vám studnička objaví až vtedy, keď na vás niekto spácha krivdu. A dokonca vám zmije pehy.

Studnička známa ako Jánošíkova slza. Foto: Facebook/Boris BoŠi Bálint

13. Jánošíkova mučiareň

Sídli v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. V pivničných priestoroch nástrojov nájdete aj dokumenty týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom, ktorý sa odohral v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. marca 1713. Desivú atmosféru pripomínajú aj mučiace nástroje, ktoré boli v minulosti súčasťou expozície v kaštieli Vranovo, kde Jánošíka väznili. Medzi nimi vyniká dereš, ktorý je rekvizitou zo známeho filmu Jánošík.

Jánošíkova mučiareň v Liptovskom Mikuláši. Foto: Facebook/Žilinský turistický kraj

14. Jánošíkova šibenica

V druhý deň súdu padol konečný rozsudok: Jánošík dostane trest smrti zavesením na hák cez ľavé rebro. Lotrov a zločincov nízkeho pôvodu zvykli vešať na vŕškoch zvaných šibenice a aj pri Liptovskom Mikuláši bolo verejné popravisko známe ako „Šibeničky“. Nachádza sa medzi Vrbicou a Okoličným a práve tu 17. marca 1713 vyhasol život 25-ročného Jánošíka. Okrem neho tu však sťali alebo obesili viacero jeho zbojníckych kumpánov.

Na ilustračnej snímke poprava ľudového hrdinu a jeho zavesenie na hák. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

15. Jánošíkov hrob

To, kam Jánošíka pochovali, nie je dodnes známe. V dolnooravskej obci Zázrivá sa však nachádza priamo medzi drevenicami Jánošíkovho dvora symbolický hrob legendami opradeného zbojníckeho kapitána. Pod Rozsutcom neďaleko rodnej Terchovej ho pripomína dielo akademického sochára Jaroslava Gaňu. Kompozícia pozostáva z nakloneného kríža spútaného reťazou, čo symbolizuje porobu slovenského ľudu. Pretrhnuté okovy sú symbolom vzdoru a nádeje našich prastarých otcov na oslobodenie spod feudálneho jarma.

Jánošíkov hrob. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Jánošíkových miest je na Slovensku naozaj veľa. Poznáte nejaké ďalšie aj vy?