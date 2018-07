Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudia pomohli vlkovi s plastovou nádobou na hlave, ktorý zomieral od hladu. Uznáva ich celý svet

Šťastie v nešťastí. Aj tak by sa dal nazvať osud uväzneného vlka, ktorý za svoju záchranu vďačí nebojácnemu mladému fotografovi.

Vlk uväznený v plastovej nádobe. — Foto: Twitter/NatureIn_Focus

NAGPUR 13. júla (Dobré noviny) - Ľudstvo ročne vyrobí množstvo plastov a tie potom vo forme odpadu prenikajú čoraz viac do lona prírody. Tu však na ne neraz doplatia tí najnevinnejší - zvieratá, ktoré s nimi v tomto prostredí musia žiť. O tom, že plasty sa stávajú pohromou pre našu planétu, svedčí aj príbeh podvyživeného vlka, ktorý kvôli nim takmer prišiel o život.

Prípad pri indickom meste Nagpur zdokumentoval 26-ročný amatérsky fotograf Tanay Panpalia, ktorý sa spolu so svojimi dvoma priateľmi vybral k jazeru, aby fotografoval zvieratá v divočine.

Prenasledovali ho

A mali veľké šťastie, pretože natrafili na svorku vlkov, ktorá je v týchto končinách naozaj vzácna. Lenže to, čo zbadali potom, neočakávali ani v najhoršom sne. Uprostred svorky bol mladý vlk s plastovou nádobou na hlave. A že ju tam mal naozaj dlho, bolo zrejmé podľa jeho podvyživenej stavby tela. Vlk totiž nedokázal jesť, čo sa negatívne podpísalo aj na jeho zdraví.

Vlk sa v plastovej nádobe poriadne vytrápil. Foto: Twitter/Arun Mysore

Mladému fotografovi, ktorý je veľkým milovníkom prírody, osud šelmy nebol ľahostajný, a tak ihneď informovali záchranný tím z lesného oddelenia Nagpur. Spolu so svojimi priateľmi sa rozhodol prenasledovať vlka až do doby, kým neprišli, čo trvalo asi dve hodiny. Vlka následne uspali. „Bol to úspech a vlk nemal žiadne vonkajšie zranenia,“ povedal Tanay pre Daily Mail.

Prežil iba zázrakom

Záchranári podľa zdravotného stavu vlka zistili, že v nádobe bol uviaznutý niekoľko týždňov, počas ktorých musel nútene hladovať. „Našťastie, plastová nádoba mala v sebe otvory, takže šelma mohla dýchať a piť vodu a z tohto dôvodu pravdepodobne prežila,“ dodal fotograf.

Vlka ochladzovali prúdom vody, aby mu mohli znížiť telesnú teplotu, odstrániť z hlavy plast a následne ho prepustiť do voľnej prírody. „Rýchlo utiekol a znova sa pripojil ku svorke. Celá záchranná operácia trvala približne tri hodiny, ale stálo to za to,“ uzavrel svoje rozprávanie o záchrane nevinného tvora, ktorý doplatil na ľudskú chamtivosť a snahu zabrať čo najviac územia.