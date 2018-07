13 dobrých vecí, ktoré sa stali v piatok trinásteho

Lenka Miškolciová

Piatok 13. nemusí byť iba o nešťastí a smole. Presvedčí vás aj týchto 13 vecí, ktoré sa stali práve v tento deň.

Bratislava 13. júla - Piatok trinásteho sa ľuďom automaticky spája so smolou a nešťastím. Svoj pôvod má táto legenda ešte v stredoveku a zodpovedný je za ňu francúzsky kráľ Filip IV., ktorý v piatok 13. 10. 1307 začal s masovou likvidáciou rytierov templárskeho rádu. Odvtedy sa tohto dňa obávajú všetci, ktorí sú o niečo poverčivejší. Piatok trinásteho však nemusí vždy nosiť len zlé správy. Dôkazom je aj týchto 13 vecí, ktoré sa stali práve v tento deň.

1. Bol patentovaný akordeón

V piatok 13. januára 1854 bol patentovaný akordeón. To, že vzduch prúdiaci cez rákosie, prípadne iné objekty, vydáva zvuk, z ktorého je možné vylúdiť aj melódiu, bolo ľuďom známe už dlho. Až v tomto roku však pribudli klávesy, ktoré im umožnili lepšie hudbu kontrolovať.

Akordeón bol patentovaný v roku 1854. Foto: Pixabay

2. Bol odhalený ikonický nápis Hollywood

A to konkrétne v piatok 13. júna 1923. Pôvodne však nevyzeral tak, ako ho poznáme dnes. Nad Los Angeles sa totiž týčil nápis Hollywoodland a slúžil ako reklama pre realitnú spoločnosť. Na mieste mal stáť iba niekoľko mesiacov, ale udržal sa už viac ako 90 rokov.

Pôvodný nápis Hollywoodland. Foto: Twitter/MattSibson

3. Našlo sa dinosaurie vajce

Tím výskumníkov išiel pôvodne do Mongolska hľadať skameneliny pre Americké múzeum prírodnej histórie. Našli však niečo oveľa významnejšie, a to konkrétne prvú vedecky uznanú skamenelinu dinosaurieho vajca. Všetko sa to odohralo v piatok 13. júla 1923.

4. Olympiáda sa vrátila do Grécka

Práve v piatok 13. augusta v roku 2004 sa konal otvárací ceremoniál olympiády, ktorá sa konečne vrátila do svojho rodiska. Grécka olympiáda z roku 2004 bola najväčšou olympiádou v histórii, na ktorej sa zúčastnilo najviac krajín – až 201.

5. Princ Harry dorazil na Južný pól

Po niekoľkých neúspechoch a strastiach spojených s náročnou cestou sa mu to predsa len podarilo. V piatok 13. decembra 2013 Princ Harry po troch týždňoch ťahania saní konečne dosiahol Južný pól.

Princ Harry dorazil na Južný pól. Foto: TASR/AP

6. NASA potvrdila výskyt vody na Mesiaci

NASA si vybrala práve piatok 13. novembra 2009 na to, aby oznámila, že Mesiac nie je tak pustý, ako sa ľudia domnievali a potvrdila, že sa na ňom vyskytla voda.

7. Prvá žena dostala licenciu na leteckú inštruktorku

V piatok 13. októbra 1939 prvá žena Evelyn Pinckert Kilgore získala licenciu na leteckú inštruktorku, čím ženám ukázala, že aj ony majú miesto v letectve.

8. Prvýkrát sme si mohli zahrať hru Super Mario

V piatok 13. septembra 1985 sme si prvýkrát mohli zahrať dnes už legendárneho Super Maria, z ktorého sa časom stala kultová videohra.

9. Konali sa prvé majstrovstvá sveta vo futbale

V piatok 13. júla 1930 sa v Uruguaji začali prvé oficiálne majstrovstvá sveta vo futbale. A ako to na nich vyzeralo, si môžete pozrieť v krátkej ukážke.

10. USA prijali zákon, ktorý prikazuje rovnoprávnosť pohlaví na pracovisku

Od piatku 13. októbra 1967 v USA nesmú zamestnávatelia diskriminovať svojich zamestnancov na základe ich pohlavia a sú povinní správať sa k nim rovnako bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu. Možno sa vám to dnes zdá absurdné, ale, áno, kedysi na to naozaj bol potrebný zákon.

11. Vďaka poverám Pavol Bielik nakrútil komédiu „V piatok trinásteho“

Pavol Bielik je režisérom aj autorom scenára k filmu z roku 1953. Ide o úplne prvý československý film, ktorý bol kompletne nakrútený vo filmových ateliéroch na Kolibe.

12. Narodili sa ľudia, ktorí zmenili svet k lepšiemu

Ak stále nie ste presvedčení o tom, že aj v piatok trinásteho sa môžu udiať pekné veci, možno vás presvedčí to, že v tento deň sa narodili osobnosti ako napríklad majster hororu Alfred Hitchcock, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Samuel Beckett (známa vám môže byť jeho kniha Čakanie na Godota), herec Orlando Bloom a „Železná lady“ Británie Margaret Thatcherová.

13. Piatok 13. je vždy piatok, a to znamená, že víkend je blízko

A to je predsa vždy dôvod na radosť.