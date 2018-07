TASR

Dnes o 08:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Slovan ide do odvety s náskokom

Zverenci trénera Martina Ševelu rozhodli zápas už v prvom polčase, v ktorom strelil dva góly Moha a jeden Andraž Šporar.

Na archívnej snímke nový tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. — Foto: TASR/Michal Svítok

Orhei 13. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 v moldavskom Orhei nad domácim Milsami 4:2. Odveta je na programe vo štvrtok 19. júla o 18.30 h na Pasienkoch.

Zverenci trénera Martina Ševelu rozhodli zápas už v prvom polčase, v ktorom strelil dva góly Moha a jeden Andraž Šporar. Hoci v druhom polčase inkasovali dva góly, v závere sa presadili ešte raz, keď si strelil vlastný gól obranca Artur Craciun. Do odvety tak pôjde víťaz Slovenského pohára vo výhodnejšej pozícii. Ak Slovan v 1. predkole moldavskú prekážku preskočí, v druhom sa stretne s úspešnejším z dua Balzan FC (Malta) - Kesla FK (Azerbajdžan).

1. zápas 1. predkola EL 2018/2019: FC Milsami Orhei - Slovan Bratislava 2:4 (0:3) Góly: 59. Bugaiov, 75. Surdu - 10. a 41. Moha, 22. Šporar, 79. Craciun (vlastný), ŽK: Bolohan, Craciun, Cojocari - Holman, Apau, Šporar, Nono, rozhodoval: Romanov (Ukr.) Milsami Orhei: Mitu - M. Antoniuc (46. Jardan), Craciun, Bogdan, Bolohan - M. Platica, Cojocari - A. Antoniuk, Andronic (59. Surdu), S. Platika - Bugaiov Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - de Kamps - Čavrič (82. Dražič), Nono, Holman (68. Savičevič), Moha - Šporar (88. Hološko)

Hostia hneď od úvodu dali jasne najavo, kto je v súboji favorit. Španielsky stredopoliar Moha už v 10. minúte otvoril skóre po peknej krížnej strele. Slovan mal územnú prevahu, moldavského súpera držal na dištanc a bol efektívny. V 22. minúte agilný Moha dostal prihrávku na ľavú stranu, vnikol do šestnástky a jeho krížna prihrávka presne našla slovinského útočníka Šporara, ktorý bez veľkých problémov trafil do prázdnej bránky - 2:0. Orhei mal síce platonickú snahu znížiť, ale obrana slovenského vicemajstra pracovala dobre. V 41. minúte z tretej strely na bránku strelil Slovan tretí gól, keď sa opäť presadil Moha.

Na začiatku druhého dejstva sa domáci pokúsili o tlak, v 47. minúte dali gól, ale ten neplatil pre ofsajd. Domáci ale postupne pridávali plyn a hostia pôsobili napriek tomu uspokojene. Z letargie ich vytrhol gól na 1:3 z kopačky útočníka Bugaiova v 59. minúte. Ten neobsadený dorazil do siete loptu po tom, ako brankár hostí Šulla výborne zlikvidoval prvú strelu domáceho hráča. Slovan sa nepoučil a druhý gól inkasoval v 75. minúte po centri do šestnástky, keď sa presadil striedajúci Rumun Surdu. Až potom Slovan prepol opäť na vyššie obrátky a v 79. minúte ho upokojil vlastný gól domáceho obrancu Craciuna. Aj preto môžu ísť "belasí" do domácej odvety v dobrom rozpoložení s dvojgólovým náskokom z ihriska snaživého súpera.

Hlas (zdroj: skslovan.com):

Martin Ševela, tréner Slovana: "Odohrali sme zaujímavý prvý polčas, boli sme kompaktní v defenzíve a vpredu sa nám otvárali voľné priestory, kde boli veľmi nebezpeční naši krídelní hráči. Podarilo sa nám streliť tri góly, skóre sme však mohli ešte navýšiť na vyšší rozdiel. Po prestávke sme chceli pokračovať v nastolenom trende, úlohy pre hráčov boli presne tie isté na prvý polčas. Súper prestriedal a vrhol všetky sily do korekcie skóre. V úvode druhého polčasu to bolo o tom, kto dá prvý gól. Ak by sme ho dali my a viedli o štyri góly, zápas by sme už uzavreli a v pokoji dohrali. Žiaľ, súper skóroval a dostal krídla, bol nebezpečnejší než v prvom polčase. Otvárali sa nám priestory za obranou, protiútoky sme mohli vyriešiť oveľa lepšie. Mrzia ma dva inkasované góly, ktoré idú na vrub individuálnej zodpovednosti v danej hernej situácií. Tieto situácie nám ukázali, že ešte stále máme na čom pracovať. Splnili sme úlohu, s ktorou sme do Moldavska cestovali, čiže zvíťaziť. Stále je to však len polčas, čaká nás ešte domáci zápas, kde musíme potvrdiť postupové ambície. Milsami sa chcem poďakovať za pohostinnosť a príjemné podmienky, ktoré nám vytvorili. Teším sa už na budúcotýždňové meranie síl v Bratislave."