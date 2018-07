Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská rarita, most zo železničného vagóna, láka ľudí z celého Slovenska. Navštívte ho aj vy

Táto slovenská raritka vyzerá ako zo známeho amerického filmu Madisonské mosty. Lenže je oveľa zaujímavejšia. Hrozilo jej však šrotovisko. Našťastie, zachránila ju partia miestnych nadšencov.

Most z Vagóna pri Vígľasi, ktorý vedie ponad rieku Slaná. — Foto: Facebook/Lucia Dobiášová

VÍGĽAŠ 15. júla (Dobré noviny) - Slovensko je plné zaujímavostí, a dokonca tu máme aj most, ktorý vyzerá ako zo známeho amerického filmu Madisonské mosty. Lenže ten náš je tak trochu iný a výnimočný tým, že je vytvorený z vagóna.

Rarita sa nachádza pri obci Vígľaš v Detvianskom okrese a miestni ľudia si ho zriadili ako skratku ponad rieku Slatina. Dnes sa z neho stala vyhľadávaná turistická atrakcia.

Pôvodne tu stál klasický most, no ten bol zničený počas 2. svetovej vojny a neskôr nahradený lávkou, ktorá časom nevydržala. V 60. rokoch sa napokon podarilo vybaviť od železníc starý vyradený osobný vagón, ktorý v roku 1931 vyrobila spoločnosť Ringhoffer Praha. Rozobrali ho, namáhavo preniesli, odstránili z neho sedadlá aj okná a most vo Vígľaši bol na svete.

Neslúžil iba pre peších, ale našli sa aj takí, ktorí ním prešli autami. Na moste sa teda postupne podpísal zub času a opotrebovania, a preto začal chátrať. Ľudia sa mu kvôli bezpečnosti radšej vyhýbali, a dokonca sa uvažovalo, že ho dajú do šrotu. Napokon sa však našla partia nadšencov, ktorá ho pred niekoľkými rokmi zachránila.

Most je jedinečný tým, že niečo podobné na Slovensku nikde inde nenájdete. A dokonca aj v Európe by ste niečo také hľadali len veľmi ťažko. Niet preto divu, že sem prichádza aj množstvo turistov a miesto je obľúbené dokonca aj mladomanželmi, ktorí sa tu s radosťou fotografujú.

