TASR

Dnes o 08:16 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali s Dinamom Tbilisi

Odveta je na programe o týždeň 19. júla v gruzínskej metropole.

Na archívnej snímke Ľubomír Šatka. — Foto: TASR Martin Baumann

Dunajská Streda 12. júla (TASR) - Futbalisti fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali vo štvrtkovom domácom úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 s Dinamom Tbilisi 1:1. Hosťujúci Budu Zivzivadze otvoril skóre v 15. minúte, domáci Vakoun Issouf Bayo odpovedal o pätnásť minút neskôr.

Odveta je na programe o týždeň 19. júla v gruzínskej metropole. Postupujúci narazí na víťaza dvojzápasu Derry City (Írsko) - Dinamo Minsk (Bielorusko). Duely 2. predkola sú na programe 26. júla a 2. augusta.

1. zápas 1. predkola EL 2018/2019: FC DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Tbilisi 1:1 (1:1) Góly: 30. Bayo - 15. Zivzivadze. ŽK: Bayo - Buliskeria. Rozhodovali: Peljto - Ibrisimbegovič, Beljo (všetci BaH), 8759 divákov. Dunajská Streda: Macej - Huk, Šatka, Záhumenský - Koštrna, Herc, Ljubičič, Vida (67. Treťjakov), Šimčák (46. Kalmár) - Bayo, Pačinda (79. Divkovič) Tbilisi: Buliskeria - Ruchaia, Kobouri, Lochošvili, Charabadze - Ivanisenia, Ninua - Šulaia (81. Kardava), Kiteišvili, Ivanišvili (46. Ergemlidze) - Zivzivadze (73. Vacadze)

Domáci nastúpili v rozostavení 3-5-2. Do protivníka sa chceli zahryznúť už od začiatku, na ľavej strane hýril aktivitou Šimčák. Prvú veľkú príležitosť si vypracovali v 8. minúte, keď Bayo vyhral dôležitý osobný súboj a Vida prihral Hercovi, ktorý prízemnou strelou len tesne minul hosťujúcu bránku. Herc bol zakrátko v úlohe centrujúceho hráča, brankár Buliskeria skrotil loptu s problémami. Dunajská Streda sa z úvodných možností nepresadila, naopak, inkasovala hneď z prvej vážnej možnosti Tbilisi. V 15. minúte Kiteišvili vysunul do šestnástky Zivzivadzeho, ktorý nekompromisne prekonal Maceja - 0:1. Po štandardnej situácii mohol vyrovnať Bayo, no obrana hostí zblokovala jeho dorážku. Útočná aktivita domácich sa stupňovala, na dôrazného Baya smerovali aj ďalše centre. V 30. minúte ho po rohu na krátko našiel Pačinda a tentoraz to Bayovi vyšlo, prudkou hlavičkou vyrovnal na 1:1. Onedlho mohol pridať druhý gól Vida, ale s dobrou streleckou pozíciou nenaložil ideálne. Do prestávky mal dobrú šancu ešte Šimčák, jeho pokus nepustil na bránku Buliskeria.

Obaja tréneri pristúpili cez polčas k jednému striedaniu, Kalmár nahradil v dunajskostredskej zostave Šimčáka. Bayo sa mohol v 46. minúte stať dvojgólovým hrdinom, no loptu napálil iba do brankára Buliskeriu. Na opačnom konci neplatil gól Ninuu pre ofsajdový verdikt. Gruzínsky tím sa ani po vyrovnaní príliš nehnal za opätovným vedením, pre obranu DAC to však bola výstraha, že si naďalej musí dávať pozor na prípadné protiútoky. Ďalšiu nebezpečnú strelu na Maceja vyslal Charabadze. Dunajská Streda sa po necelej hodine hry prezentovala vydareným signálom z rohového kopu, chýbalo mu presnejšie zakončenie Ljubičiča. Vzhľadom na inkasovaný gól v domácom prostredí bol s pribúdajúcim časom väčší tlak na pleciach fortunaligistu, ktorému sa však dlho nedarilo výraznejšie ohroziť bránku súpera. Neskórovali ani po nádejnom centri Pačindu z ľavej strany, Treťjakov naň nedočiahol. Ešte väčšiu možnosť mal Bayo po prihrávke Kalmára sprava, ale loptu nezasiahol, hoci ho netiesnil žiaden protihráč. Bayo vybojoval ešte jednu šancu v hlavičkovom súboji s brankárom i obrancom, no opäť nezmenil stav, neujal sa ani pokus Herca. V poslednej minúte riadneho hracieho času nezužitkoval hlavičkovú príležitosť Huk. Po nápore ušla domácej defenzíve v nadstavenom čase dvojica hráčov a striedajúci Vacadze mohol rozhodnúť, osamotený však trafil iba brvno.

Hlasy po zápase:

Marco Rossi, tréner DAC: "Už pred zápasom som povedal, že najdôležitejšie je nedostať doma gól, a inkasovali sme už v 15. minúte. Nepoznám štatistiky, ale myslím si, že sme totálne dominovali. Napriek tomu sme mohli prehrať, v poslednej minúte sme spravili veľkú chybu, za ktorú sme mohli pykať. Takmer sme prehrali po tom, ako sme si vypracovali šesť či sedem čistých šancí. Zvíťaziť môžeme aj na pôde súpera, snáď budeme mať viac šťastia."

Kachaber Kačarava, tréner Dinama: "Začali sme dobre, dali sme gól. Po ňom mali dobré príležitosti aj domáci, podarilo sa im vyrovnať po našej veľkej chybe. V druhom polčase boli šance na oboch stranách, v závere sme mohli rozhodnúť, ale o všetkom rozhodne odveta. Očakávam v nej úplne odlišný zápas."

Marin Ljubičič, stredopoliar a kapitán DAC (zdroj: RTVS): "V prvom polčase sme mali šance, ale inkasovali sme ako prví. Stáva sa to, že keď hráme doma a chceme útočiť, tak inkasujeme. Vyrovnali sme a v druhom polčase sme chceli ešte viac, ale chýbali sily. Mali sme potom v závere aj šťastie, že sme po chybe neinkasovali druhý gól. Myslím si, že máme lepšie mužstvo a verím, že postúpime ďalej."

Christián Herc, stredopoliar DAC: "Na začiatku sme inkasovali dosť zbytočný gól, súper mal aj šťastie. Celý zápas sme boli lepší, hrali sme na ich polovici, nevyužili sme však naše šance. Vypracovali sme si ich dosť, aby sme pridali aspoň jeden gól. Dúfam, že sa šťastie obráti o týždeň."

Ľubomír Šatka, obranca DAC (zdroj: RTVS): "Súper sem prišiel brániť. Zavreli sa do obrany a bolo ťažké sa cez nich presadiť. Oni dali z jednej šance gól, my sme mali tlak, no svoje príležitosti sme nepremenili. Do odvety ideme s cieľom vyhrať a ak sa nám to podarí, tak postúpime. Máme na to, aby sme cez tohto súpera prešli ďalej."

Erik Pačinda, útočník DAC: "Sme v polčase, u súpera musíme streliť gól. Šance, aké sme si vypracovali v prvom zápase, musíme premeniť. Celkovo sme odohrali dobrý duel s mnohými príležitosťami. Hostí sme nepustili do ničoho vážneho, až na konci sme spravili takú vážnu chybu, čo si nesmieme dovoliť."