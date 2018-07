TASR

Dnes o 08:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Trenčín vyhral v Podgorici, Šulek: Získali sme výhodu

Trenčín stavil od začiatku na kontrolovanie lopty a pokúšal sa o rýchly prechod do útoku.

Martin Šulek, archívna snímka. — Foto: Youtube

Podgorica 13. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA v Čiernej Hore nad Budučnostou Podgorica 2:0. Odveta je na programe o týždeň v Myjave (20.30).

Výber holandského trénera Ricarda Moniza strelil v prvom polčase dva góly zásluhou bosnianskeho stredopoliara Hamzu Čatakoviča a chorvátskeho krídelníka Antonia Manceho. Ak AS postúpi do 2. predkola, stretne sa v ňom s postupujúcim z dua SC Zaria Balti (Moldavsko) - Górnik Zabrze (Poľsko).

1. zápas 1. predkola EL 2018/2019: Budučnost Podgorica - AS Trenčín 0:2 (0:2) Góly: 27. Čatakovič, 30. Mance, ŽK: Vukčevič, Ivanovič, Adžič, Mirkovič - Yem, Zubairu, Julien, rozhodoval: Kalkavan (Tur.) Podgorica: Mijatovič - Djurišič, Milič, Adžič, Tučevič - Mirkovič, Mijič (87. Bakič), Vukčevič (48. Roganovič) - Ivanovič, Vlaisavljevič - Sekulic (79. Perovič) Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien - Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance (59. Umeh), Azango (84. Van Arnhem)

Trenčín stavil od začiatku na kontrolovanie lopty a pokúšal sa o rýchly prechod do útoku. Domáci si dávali pozor, no v 17. minúte im utiekol Sleegers, brankár domácich ale spoluhráčov podržal dobrým zákrokom. Domáci mohli otvoriť skóre v 25. minúte, vo veľkej šanci sa ocitol Vukčevič, ale obrana hostí v poslednej sekunde jeho strelu zblokovala. O pár okamihov sa dostal Trenčín do vedenia, keď nádhernú strelu predviedol Čatakovič a z 20 metrov vymietol pravú šibenicu domácej brány. Podgorica bola zaskočená a v 30. minúte inkasovala opäť. Krajný obranca Yem vnikol z pravej strany do šestnástky, vystrelil, ale až v dorážke uspel Mance. V zaujímavom súboji ten istý hráč zahodil v 33. minúte dobrú šancu a na druhej strane Šemrinec skvele zachránil pri samostatnom nájazde Sekulica. V úplnom závere ešte mohol zblízka znížiť Ivanovič, ale Šemrinec bol opäť na mieste.

Hneď na začiatku druhého dejstva napálil domáci Ivanovič iba do konštrukcie Šemrincovej brány a hostia odolali aj pri zmätkoch v šestnástke v 51. minúte. Na 3:0 mohol z priameho kopu zvýšiť v 64. minúte Čatakovič, ale jeho umiestnená strela tesne minula cieľ. Trenčín dokázal držať domácich na dištanc a napokon uhájil čisté konto. Hoci v nadstavenom čase mohol inkasovať, ale Perovič tesne minul ľavú žrď bránky hostí. Do domácej odvety, ktorú odohrá na štadióne v Myjave, si tak odviezol skvelý výsledok.

Hlas po zápase:

Martin Šulek, obranca AS Trenčín: "My sme sa na tento zápas naozaj dobre pripravili. Súpera sme na začiatku do ničoho veľkého nepustili a naopak, z našich dvoch šancí sme dali dva góly. Hoci sme zaspali začiatok druhého polčasu, potom sme sa prebudili a opäť predvádzali dobrú hru. V závere síce súper pritlačil, mal tam nejaké dve až tri príležitosti, ale ustáli sme to bez inkasovaného gólu. Myslím si, že do odvety pôjdeme vo veľkej výhode. Oni to budú musieť otvoriť a nám by sa mali otvárať okienka v ich obrane na rýchle protiútoky."