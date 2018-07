TASR

Dnes o 08:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košická Kunsthalle uvádza tvorbu J. Davida cez videá a fotografie

Jiří David (1957) patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej českej umeleckej scény. V druhej polovici 80. rokov bol spoluzakladateľom dnes už legendárnej skupiny umelcov Tvrdohlaví.

Kunsthalle v Košiciach. — Foto: TASR/František Iván

Košice 12. júla (TASR) – Najnovšia výstava v košickej Kunsthalle/Hale umenia prezentuje českého výtvarného umelca Jiřího Davida, a to cez jeho videotvorbu a fotografie. Pod názvom "Esse quam videri/Radšej byť, ako vyzerať" ju otvorili vo štvrtok a verejnosti bude sprístupnená do 2. septembra.

Jiří David (1957) patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej českej umeleckej scény. V druhej polovici 80. rokov bol spoluzakladateľom dnes už legendárnej skupiny umelcov Tvrdohlaví. Jeho tvorba má konceptuálny charakter a prejavuje sa v rôznych umeleckých formách – od malieb, objektov, inštalácií až k fotografii a videu. Košičanom je známy najmä dielom Kľúčová socha zhotovenom z viac ako 85.000 FAB kľúčov, ktorá sa týči v parku na Moyzesovej ulici do výšky siedmich metrov. Autor zoskupil kľúče do zvláštnych tvarov, ktoré vytvárajú slovo "Revoluce". Skulptúra s odkazom na Nežnú revolúciu váži jednu tonu a podstavec ďalších osem.

Podľa kurátora Michala Murina aktuálny výstavný projekt prezentuje niekoľkoročný prierez Davidových prác s dominantnou veľkoformátovou projekciou jeho posledného videa Otsefinam (čítane odzadu "Manifest"). Účastníci štvrtkovej vernisáže mohli vnímať tento jeden a polhodinový film aj s jeho odrazom vo vodou napustenom bazéne. Vodu však budú musieť už v piatok (13.7.) z technických dôvodov z bazéna bývalej plavárne vypustiť. Okrem videoinštalácií na výstave medzi staršími fotografickými cyklami možno vidieť napríklad upravené portréty známych osobností s názvom "Skryté podoby", ďalší cyklus "Piata pečať" zobrazuje postavy v kombinézach pretekárov Formuly 1 bez reklám len s označením teroristických organizácií. Z novšej tvorby je to súbor 70 snímok z jeho tohtoročného dvojmesačného pobytu v Číne.

"Obsahovo sa diela väčšinou viažu k istej intimite výpovede. Namiesto reprezentácie v dielach jednoznačne dominuje diferencia. Význam diela nie je daný tým, čo zobrazuje, ale jeho vzťahom k ostatným artefaktom a postaveniam v rámci kontextu. Pre Davida je však okrem diferencie príznačná tiež transgresia, pretože jeho dielo okamžite daný kontext prekračuje, spochybňuje a 'hreší proti nemu'," približuje výstavu kurátor.

Zvolený názov výstavy má podľa Davida jednoduché vysvetlenie. "Človek by sa mal snažiť poznať seba samého a nie neustále pred seba predhadzovať rôzne masky alebo kulisy a schovávať sa za ne. A to by malo byť aj pre umelca určité krédo. Hoci môžeme povedať, že jednotlivé výstupy sú určitými maskami duše umelca, dôležité je nájsť seba, a to je v tom názve to podstatné," povedal pre TASR.

Výber prezentácie Davidovej tvorby v Kunsthalle súvisí podľa Murina s tým, že Košice ako prvé mesto na Slovensku získali status kreatívneho mesta UNESCO so zameraním na mediálne umenie, ale aj s nadchádzajúcim 100. výročím vzniku Československa.