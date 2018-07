Šalata strieda Kardoša vo funkcii trénera VKP Bystrina SPU Nitra

TASR

Nový nitriansky kormidelník Šalata sedem rokov trénoval prešovský VK Mirad, ktorý doviedol v sezóne 2014/15 k ligovému triumfu.

Nitra 12. júla (TASR) - Ľuboslav Šalata vystrieda od 1. augusta na poste kouča volejbalistov VKP Bystrina SPU Nitra Mareka Kardoša. Tréner roka 2016 a 2017 odchádza z tímu úradujúceho vicemajstra slovenskej extraligy k maďarskému šampiónovi VRC Kazincbarcika.

"Vybral som si VRCK, pretože to je projekt, ktorý je dlhodobo založený na maďarských mladých hráčoch. Myslím si, že je to jediný spôsob, ako byť súčasťou špičkového volejbalu v Európe. Musíme sa starať o mládež v našej oblasti, to môže byť základom pre budúcnosť," povedal Kardoš, ktorý získal s Nitrou dve zlaté a jednu striebornú extraligovú medailu.

Nový nitriansky kormidelník Šalata sedem rokov trénoval prešovský VK Mirad, ktorý doviedol v sezóne 2014/15 k ligovému triumfu. Uplynulé dve sezóny viedol TJ Spartak Myjava. Informoval o tom portál volejbalnitra.sk.