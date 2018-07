TASR

Dnes o 08:08 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní TOUR DE FRANCE: D. Martin vyhral 6. etapu, Sagan na 8. mieste

O víťazovi sa rozhodovalo až na záverečnom stúpaní. Sagan sa držal vo vedúcej asi 30-člennej skupine.

Írsky cyklista Daniel Martin triumfoval v 6. etape 105. ročníka Tour de France. — Foto: TASR/AP

Mur-de-Bretagne 12. júla (TASR) – Írsky cyklista Daniel Martin triumfoval v 6. etape 105. ročníka Tour de France. Jazdec stajne SAE-Team Emirates sa presadil v sóloúniku na záverečnom stúpaní a 181 km dlhú trať z Brestu do Mur-de-Bretagne zvládol časom 4:13:43 h. Na druhom mieste skončil domáci Pierre Latour z AG2R a tretí bol Španiel Alejandro Valverde z Movistaru. Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na ôsmej priečke a udržal si zelený dres.

Žltý dres pre celkového lídra si udržal Greg van Avermaet z BMC, na druhú priečku sa prepracoval aj vďaka zisku dvoch sekúnd na bonusovom bode Brit Geraint Thomas zo Sky, ktorý stráca len tri sekundy. Na tretie miesto klesol Tejay Van Garderen z USA (+5 s).

Sagan získal vo štvrtok dokopy 19 bodov do súťaže o zelený dres. a spolu ich má na konte už 199. Druhý Kolumbijčan Fernando Gaviria z Quick-Stepu na neho stráca už 43 bodov. Tretí je stál Nór Alexander Kristoff zo SAE-Team Emirates (88 b). Sagan figuruje v celkovom poradí na 31. mieste s mankom takmer tri minúty. "Opäť som sa snažil vyhrať, dal som do toho všetko. Prvýkrát hore kopcom to bolo v poriadku, ale druhýkrát bolo ťažké dostať 90 kg na vrchol. Rafal sa tam dostal a ja som zobral nejaké body. Je lepšie byť vo výhode, ako v nevýhode. Pred Roubaix sú ešte dve etapy, takže budeme stále pod tlakom," povedal Sagan pre oficiálnu stránku Tour.

Pre tridsaťjedenročného Martina to bolo druhé víťazstvo v kariére na Tour, predtým sa tešil v 9. etape v roku 2013 taktiež po úniku. "Je to skvelý pocit opäť vyhrať. Od posledného víťazstva som mal na Tour toľko druhých miest... Bol som trošku nervózny z protivetra, nemyslel som si, že to zvládnem. Na prvej polovici kopca išiel každý na hranici svojich síl a nikto nemal pomocníkov, tak som si povedal: 'Prečo to neskúsiť?'. Mal som silné nohy, asi ma nakopol adrenalín. Už včera som sa cítil veľmi dobre, ale v závere som sa nedostal do čela a bol som šiesty. No bolo to dobré znamenie na dnes. Celý deň som bol uvoľnený," povedal.

V roku 2015 siahal na triumf taktiež na Mur-de-Bretagne, ale v cieli ho o päť sekúnd zdolal Francúz Alexis Vuillermoz. Tentokrát mu to už vyšlo. "Vtedy som už pred etapou stratil nejaký čas, tak som si myslel, že ma nechajú odísť. Teraz nebolo pochýb, zabral som, ako som len mohol. Už teraz je pre mňa Tour úspešná a všetko, čo príde ďalej, bude len bonus," dodal víťaz.

Štvrtková trasa v Bretónsku so štyrmi stúpaniami bola určená najmä pre klasikárov. Prvé dva kopce 3. a 4. kategórie sa nachádzali ešte v prvej polovici a nemohli prehovoriť do deja, no opak platil o druhých dvoch. Pretekári totiž museli na posledných 16 km dvakrát zdolať slávny kopec Mur-de-Bretagne. Dva kilometre dlhé stúpanie má priemerný sklon 6,9%, no v prvej polovici je to aj viac ako 10%. Práve tu sa malo rozhodovať o víťazovi.

Rovnako ako v predchádzajúcich etapách sa únik sformoval hneď po štarte. Dostali sa doň Damien Gaudin a Fabien Grellier z Direct Energie, Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) a Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic). Pätica prišla na úvodné stúpanie Cote de Ploudiry s náskokom vyše šesť minút, po druhom Cote de Roc'h Trevezel a odjazdených 70 km narástol nad sedem minút. V hlavnej skupine sa dovtedy jazdilo v pohode, čo sa však zmenilo o pár kilometrov ďalej. Cyklisti sa dostali na úsek so silným bočným vetrom, čo využili pretekári Quick-Stepu, ktorí poriadne vyostrili tempo a roztrhali pelotón. V prednej časti sa udržali Sagan, Greg Van Avermaet i obhajca triumfu Chris Froome. V druhej však zostali Nairo Quintana, Jakob Fulgsang, Vincenzo Nibali, či Daniel Martin a tak ich tímy museli vynaložiť veľké úsilie, aby sa dolepili. O asi 20 km neskôr to nakoniec zvládla aj tretia skupina a pelotón sa spojil.

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe si oblieka zelený dres vedúceho pretekára bodovacej súťaže po šiestej etape 105. ročníka Tour de France, ktorá viedla z mesta Brest s cieľom do kopca na Mur-de-Bretagne a merala 181 kilometrov vo štvrtok 12. júla 2018. (Foto: TASR/AP)

Vysoké tempo však výrazne zmazalo z náskoku vedúceho kvinteta, to malo 66 km pred cieľom k dobru len niečo okolo dvoch minút. Na rýchlostnej prémii v Plouguernevel zobral 20 bodov Pichon, z pelotónu si najviac rozdelili Kristoff (10), Gaviria (9) a Sagan (8). Asi 28 km pred koncom prišlo k pádu v pelotóne a Fuglsang s tímovými spolujazdcami museli opäť dobiehať pelotón. Na úvodnom stúpaní na Mur-de-Bretagne sa skončila snaha pätice v úniku. Pre dva body na prémii si prišiel Skujinš a zvýšil svoj náskok v boji o bodkovaný dres. Na zjazde zaútočil Jack Bauer a získal 3 sekundy na bonusovom bode, Geraint Thomas si pripísal dve a zmazal manko na priebežného lídra Van Avermaeta. Na čele pelotónu, ktorý onedlho dobehol Bauera, boli pretekári Bory, ktorí pracovali pre Sagana ale aj Rafala Majku. Problémy mal jeden z ašpirantov na celkový triumf Tom Dumoulin, po defekte nabral manko takmer minútu.

O víťazovi sa rozhodovalo až na záverečnom stúpaní. Sagan sa držal vo vedúcej asi 30-člennej skupine. Na poslednom kilometri stúpania to skúsil sólovo Daniel Martin, na jeho atak dokázal zareagovať iba Pierre Latour, ale írskeho vrchára už dobehnúť nestihol. Sagan finišoval na ôsmej priečke.

V piatok je na programe 7. najdlhšia etapa tohtoročného programu. Trať z Fougeres do Chartres meria (231 km) má rovinatý charakter s jedinou vrchárskou prémiou 4. kategórie.