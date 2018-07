TASR

Exekúcie staršie ako päť rokov budú zo zákona zastavené

Minister spravodlivosti vysvetlil, že opatrenie nebude znamenať zánik dlhov.

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 12. júla (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) čoskoro predstaví podobu tzv. exekučnej amnestie. Napokon pôjde o zastavenie exekúcií, ktoré sú staršie ako päť rokov, oznámil šéf rezortu v stredu (11.7.) po zasadnutí vlády. Mimoriadne opatrenie by sa tak malo týkať okrem štátnych a verejnoprávnych aj súkromných pohľadávok.

Samotných dlhov sa teda ľudia nezbavia, opatrenie však odľahčí súdy. Z necelých dvoch miliónov exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017, ktoré ležia na súdoch viac ako päť rokov, by mohla podľa Gála odbudnúť až polovica - milión spisov.

Minister informoval, že v koalícii už dospeli k zhode v otázke exekučnej amnestie. „Zúžili sme to na jednu verziu, teraz dopisujeme dôvodovú správu a ide to do medzirezortného pripomienkového konania, ide to normálne legislatívnym procesom ďalej,“ objasnil aktuálny stav príprav.

Napokon uspel variant, ktorý Gál preferoval. „Exekúcie staršie ako päť rokov zo zákona budú zastavené,“ vysvetlil s tým, že bude rad výnimiek, napríklad exekúcie na výživné. „Ostatné exekúcie, ktoré majú viac ako päť rokov, sú nedobytné, tak sa zo zákona zastavujú,“ doplnil.

Gál vysvetlil, že opatrenie nebude znamenať zánik dlhov. „Každý bude mať tú možnosť, aby ju znovu podal, keď si myslí, že tá jeho exekúcia môže byť úspešná, tomu nebránime, tá pohľadávka nezanikne, ale držať staršie exekúcie ako päť rokov sa neoplatí,“ zdôraznil.

V hre bola v záverečnej fáze aj skutočná exekučná amnestia, kde by sa okrem zastavenia exekúcií na súdoch ľudia zbavili svojho dlhu po zaplatení jeho časti. Reč bola v tomto prípade o dlhoch voči štátu a jeho inštitúciám. Minister si z ústavného hľadiska nevedel predstaviť, že by sa exekúcia mohla vzťahovať aj na súkromnú sféru.

Exekučnú amnestiu začala pripravovať ešte bývalá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nových pravidiel sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, bude v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chcela ministerka aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením aj v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.

Navrhované mimoriadne opatrenie by nadviazalo na minuloročné zmeny – zavedenie jediného Exekučného súdu pre celé Slovensko a úpravu podmienok osobného bankrotu. Podľa prepočtov ministerstva je exekučná amnestia potrebná preto, že zvládnuť štandardnými spôsobmi situáciu na súdoch zahltených starými exekúciami by trvalo zhruba desať rokov.