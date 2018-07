TASR

Trstín, Bučany i Horná Krupá budú rozdávať kompostéry domácnostiam

Obciam takto odpadne starosť o zabezpečenie odvozu bioodpadu, v súčasnosti spúšťajú verejné obstarávanie na dodanie 670 kusov nádob s objemom 1000 litrov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trstín/Bučany/Horná Krupá 12. júla (TASR) - Nenávratnú finančnú pomoc od Ministerstva životného prostredia SR na zadováženie záhradných kompostérov získali aj obce Trstín, Bučany a Horná Krupá pri Trnave. Každá z nich dostala prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia okolo 80.000 eur, kompostéry sú určené do domácností.

"My nemáme zberný dvor, preto sme požiadali o dotáciu a boli sme úspešní," povedala pre TASR starostka Horných Orešian Jarmila Petrovičová. Obci takto odpadne starosť o zabezpečenie odvozu bioodpadu, v súčasnosti spúšťajú verejné obstarávanie na dodanie 670 kusov nádob s objemom 1000 litrov. Obyvatelia obce sa podľa jej slov v prevažnej miere tešia tomuto riešeniu, každý sa už o svoj biologicky rozložiteľný odpad bude starať sám. Do domácností by nádoby mali distribuovať v jesenných mesiacoch.

V Trstíne podľa starostky Marty Genčúrovej s odvozom bioodpadu majú problém, je, ako uviedla pre TASR, finančne náročný. "Je to zhruba toľko, čo sa platí za odvoz komunálneho odpadu," povedala. Preto bola možnosť získať nenávratný finančný príspevok pre obec vítanou príležitosťou. "Počítame so zadovážením 600 kusov kompostérov, máme 550 domácností, ostatné sú určené pre našu záhradkársku osadu," dodala. Starostka verí, že Trstínčania ku kompostovaniu pristúpia zodpovedne. "Pred časom sme zadovážili tri desiatky takýchto kompostovacích nádob a bol o ne záujem, a to sme ich predávali. Teraz ich budeme dávať bezplatne," dodala Genčúrová.

Deficit zberného dvora bol dôvodom pre podanie žiadosti o dotáciu aj v Bučanoch. Starosta Šebastian Lančarič povedal, že za prostriedky si zadovážia 600 kusov 900-litrových nádob. "Začíname s výberovým konaním na dodávateľa," informoval TASR. Nádoby by radi do domácností dodali do konca roka.

Paradoxne, obci sa práve v tomto období po šiestich rokoch v konaní s Pozemkovým fondom podarilo posunúť ďalej proces v zriadení zberného dvora, má už územné rozhodnutie aj zmenu územného plánu. "Dvor bude situovaný na konci obce, takže kompostéry majú stále svoje opodstatnenie. Tri kilometre behať cez celú dedinu s každým odpíleným konárikom, trávou či šupami zo zemiakov by sa asi nikomu nechcelo," konštatoval.