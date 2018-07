Nikoleta Bugalová

Prefíkané skrýše kliešťov: Tieto miesta si na vašom tele všímajte, veľmi ich obľubujú

Teplejšie dni sú ako stvorené na pobyt v prírode, no tam sa prebudil jeden z najobávanejších parazitov. Dávajte si na nich pozor.

Ilustračné foto. — Foto: ADN

BRATISLAVA 14. júla (Dobré noviny) - Obdobie leta so sebou okrem slnka a tepla prináša aj rôzne druhy hmyzu. Jedným z tých, ktorí v lete vyliezajú von, sú aj kliešte. Kde ich najčastejšie môžete chytiť a kde najčastejšie sa „usádzajú“ na našom tele?

Rizikovými miestami zvýšeného výskytu kliešťov sú predovšetkým listnaté a zmiešané lesy a porasty. Taktiež sú to rôzne zarastené priehlbiny či vysoká tráva v lesoch. Dajte si obzvlášť pozor na výber miesta na piknik, nesadajte si do vysokej trávy, pretože v letných, ale i v jarných mesiacoch sa v nej kliešte zvyknú zdržiavať.

Obdobie kliešťov sa začína niekedy v polovici marca a vrcholí najmä počas letných mesiacov, predovšetkým od mája do júla. Avšak ich aktivita trvá až do polovice novembra.

Vyvarujte sa im

Ak sa už do prírody vyberiete, mali by ste byť obzvlášť opatrní. Preto aj odborníci radia, aby ste uprednostnili oblečenie z ľahkého materiálu, napríklad z ľanu alebo bavlny. Taktiež by malo byť svetlé, aby ste kliešťa rýchlo uvideli. Dbajte aj na dostatočné množstvo repelentu, ktorým si môžete nastriekať nielen odev, ale aj telo.

Foto: tasr

Kliešte sa najčastejšie prisajú na mieste, ktoré nie je veľmi dobre viditeľné. Napríklad podkolené jamky, trieslo, podpazušie alebo aj v oblasti uší. Deťom môžeme nájsť kliešťa napríklad aj na hlave medzi vlasmi. No ako sa vyjadril vedec Milan Daniel pre Lidovky.cz sa kliešte môžu prisať na akúkoľvek časť nášho tela, a to aj vrátane intímnych oblastí.

Musí ísť von

Preto ak vás kliešť napadne, nestačí sa len osprchovať, pretože sprchou kliešťa nezabijete. Je potrebné dôkladne kliešťa vytiahnuť - či už pomocou krému, alebo pinzety, alebo inej metódy. Dajte pozor, aby vám tam nezostala hlavička, preto poproste niekoho, aby vám s tým pomohol.

Ak by vám totiž kliešť zostal na tele, mohlo by to mať pre váš organizmus zlé, ba dokonca až fatálne následky. Kliešte sajú krv z nášho tela a postupnou dobou sania sa u nich zvyšuje sekrécia slín. Vírus, ktorý je obsiahnutý v ich slinách, je pre naše telo nebezpečný. Vytvára v našom tele infekčné ochorenie, ktoré sa volá lymská borelióza. Hrozí vám však aj zápal mozgových blán.