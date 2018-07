TASR

Dnes o 12:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Projekt Cvičíme na zelenom koberci ponúkol deťom zážitkový program

Súčasťou projektu občianskeho združenia Živá zem bolo aj postavenie indiánskeho stanu, prístrešku a lavičiek na posedenie v prírode či drevených hojdačiek.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 12. júla (TASR) – Prešovské občianske združenie Živá Zem tento týždeň uzatvára projekt, v rámci ktorého si školáci v priestoroch novovznikajúceho ekocentra v Malom Šariši vyskúšali svoje vedomosti i zručnosti a strávili deň v prírode. Týždeň aktívneho zdravia v rámci projektu Cvičíme na zelenom koberci ponúkol deťom a mládeži zážitkový program na podporu fyzického i mentálneho zdravia.

"Mali by sme robiť všetko pre to, aby školáci trávili viac času v prírode. Radosť z pohybu a uvedomenie si prepojenia človeka s prírodou môžu významne ovplyvniť kvalitu života tejto generácie v budúcnosti. Čím ďalej, tým viac totiž súčasné deti a mládež potrebujú vykročiť z betónovej džungle a opustiť budovy, v ktorých trávia väčšinu dňa. My sme im ponúkli zdravú alternatívu trávenia voľného času," skonštatoval štatutár občianskeho združenia Štefan Adamčík.

Podľa jeho slov je zámerom združenia aj ďalej budovať funkčné, príjemné miesto a relaxačnú zónu na strávenie dňa v prírode.

Súčasťou projektu, ktorý občianske združenie Živá zem realizovalo vďaka podpore ČSOB nadácie, bolo aj postavenie indiánskeho stanu, prístrešku a lavičiek na posedenie v prírode či drevených hojdačiek.

Občianske združenie Živá Zem sa doposiaľ venovalo výstavám a vzdelávacím aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, projektom na zadržiavanie zrážok v mestách, výchove k zdravému životu a takisto aj monitoringu kvality studničiek. Svoju činnosť aktuálne rozširuje aj o témy vzťahu k pôde a ekologickým formám pestovania.