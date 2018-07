Nikoleta Bugalová

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Najlepšie vystúpenie roka 2018 patrí tejto 15-ročnej dievčine. Nebudete veriť vlastným očiam a ušiam

Toto je skutočná hviezda a má len 15 rokov!

KALIIFORNIA 12. júla (Dobré noviny) - Makayla vystúpila v americkej talentovej súťaži s názvom „America Got Talent“ ako skutočná hviezda.

Makayla zaspievala veľmi dojímavú pieseň od Demi Lovato s názvom Warrior a ohromila celú sálu vrátane porotcov. Dokonca z úst porotcov odznelo, že to zaspievala lepšie ako originál. Publikum s nadšením Makayle tlieskalo a v sále dokonca prišlo aj na „standing ovation“, to znamená, že celá sála sa postavila a nikto nezostal sedieť. Porotcovia neváhali a ich odpoveď na to, či postupuje ďalej, bola celkom jednoznačná.

Porotkyňa Heidi Klum neváhala ani sekundu a označila jej vystúpenie na jedno z najlepších roku 2018. Zlatým bzučiakom Heidi okamžite poslala Makaylu do finále. Okrem toho dodala, že to je najzaslúženejší zlatý bzučiak, ktorý kedy udelila. Veď posúďte sami.