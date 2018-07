Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NEZABÚDAJME: Tento hrdina obetoval svoj vlastný život, aby zachránil chlapcov z thajskej jaskyne

Položil svoj život za záchranu ďalších trinástich. Toto je skutočný hrdina z thajskej jaskyne.

Na kombosnímke hrdinský potápač Saman Gunan a jeden zo zachránených chlapcov zo zaplavenej thajskej jaskyne. — Foto: Twitter/Rohit Kumar, repro foto 9news.com.au

MAE SAI 12. júla (Dobré noviny/TASR) - Jedenásť dní sa zrak sveta obracal k Thajsku a dvanástim malým futbalistom, ktorí spolu so svojím trénerom zostali uväznení v zaplavenej jaskyni. A veľa sa popísalo či hovorilo o potápačovi, ktorý ich odtiaľ vyslobodil. V jeho tieni však zostal hrdina, ktorí za ich záchranu zaplatil svojím vlastným životom.

Chlapci a ich 25-ročný tréner uviazli v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non 23. júna 2018. Počas ich výletu začalo vonku veľmi silno pršať a jaskyňu zatopilo. Stúpajúca voda chlapcov a ich trénera zahnala hlbšie dovnútra jaskyne, kde zostali uväznení a nemohli robiť nič iné len čakať na pomoc.

Späť sa už nevrátil

Netrvalo to však dlho a spustila sa masová záchranná akcia, do ktorej sa zapojili ľudia z celého sveta. Potápačom po vstupe do jaskyne trvalo šesť hodín, kým sa dostali k mladým futbalistom a päť hodín, kým sa vrátili k vchodu do jaskyne. Tieto jaskynné priestory boli totiž naozaj neprehľadné, úzke a tým pádom aj nebezpečné.

Na snímke zverejnenej na Twitteri Elena Muska záchranári v zaplavenej jaskyni na severe Thajska, kde podnikajú riskantnú operáciu na záchranu uviaznutých členov chlapčenského futbalového tímu, 10. júla 2018. Foto: TASR/AP

Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa na túto misiu podujali, bol aj 38-ročný Saman Gunan, bývalý potápač thajskej elitnej námornej jednotky SEAL. Jeho úlohou bolo doručiť chlapcom a ich trénerovi nádoby s kyslíkom, Dňa 6. júla 2018 preplával dva kilometre a chlapcom doniesol zásielku, ktorá im zachránila život. Po ceste späť k základni zriadenej v jaskyni mu však došiel kyslík a zomrel. Veliteľ špeciálnej jednotky Arpakorn Yookongkaew na tlačovej konferencii oznámil, že jeho kolegom sa ho už nepodarilo oživiť.

Milovať každý deň

Saman Gunan bol „hrdinom jaskyne Tcham Luang“, povedal guvernér Narongsak Osottanakorn z provincie Čiang Rai, kde sa nachádza štvrtý najrozsiahlejší jaskynný komplex v Thajsku, ktorý sa rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov.

Bývalý thajský námorník bol triatlonista a manžel. Jeho zronená žena pre médiá povedala, že vždy mak radosť z pomáhania druhým ľuďom a že sa intenzívne venoval aj charite.

Gunan podľa nej vedel, že misia je nebezpečná, no to ho nezastavilo. Bol ochotný riskovať svoj život, aby zachránil ich životy. „Saman raz povedal, že nikdy nevieme, kedy zomrieme (...) Nemôžeme to ovládať, takže musíme miloať každý deň,“ prezradila v emocionálnom rozhovore pre BBC vdova jeho životnú filozofiu. „Skutočne som ho milovala. (...) Si hrdina v mojom srdci, vždy si bol a vždy budeš.“

Hrdinské príbehy, ako je tento, musia byť pripomínané a oslavované, aby sme na ne nezabudli. A ani na Samana Gunana, ktorý položil svoj život za záchranu ďalších trinástich.