Nikoleta Bugalová

Domček, v ktorom sa zastavil čas poznáte zvyčajne iba z rozprávok. No my vieme o jednom, ktorý skutočne existuje.

TORONTO 12. júla (Dobré noviny) - Do tohto domčeku sa zamilujú všetci milovníci retro štýlu. V domčeku v kanadskom Toronte žila babička, ktorá si svoj dom vybudovala v retro štýle, zároveň si zariadila každú izbu inak, pretože chcela, aby mala každá izba iný príbeh.

Babička, ktorá v dome žila neuveriteľných 72 rokov, sa dožila úctyhodných 96 rokov. Po vstupe do jej domu celkom onemiete. Stačí len zatvoriť oči na pár sekúnd, opäť ich otvoriť a prenesiete sa do úplne iného storočia. Ocitnete sa zrazu o niekoľko desaťročí naspäť, v extravagantne a farebne zariadenom interiéri, ktorý je akoby vystrihnutý zo starých filmov a časopisov. Na niekoho bude možno domček pôsobiť prehnane farebne a zariadene, no izby tak boli zariadené po celú dobu čo babička v dome žila. Počas 72 rokov sa v nich vykonali len minimálne úpravy.

Domček je na predaj za 640 000 dolárov. Nahliadnuť do jeho čarovného interiéru teraz môžete aj vy. Myslíme si, že mu neodoláte.

