Nikoleta Bugalová

Mladík obetoval obednú pauzu, aby v horúčave držal na svojom mieste zrazenú stopku

Stáva sa, že niekto omylom či úmyselne zrazí dopravnú značku. Napadlo by vám, ale niekedy, koľko dopravných nehôd sa môže stať ak, dopravné značky na svojich miestach chýbajú?

OKLAHOMA CITY 12. júla - Pred pár dňami v Oklahome niekto zrazil dopravnú značku s nápisom STOP. Ako určite veľmi dobre viete, táto značka je jednou z vôbec tých najdôležitejších dopravných značiek.

Logan Duncan je mladý muž, ktorý urobil jedno veľmi pekné gesto, vďaka ktorému ho chváli celé Oklahoma City. Randy Jones chcel začať s opravou diaľnic v Oklahoma City, no kvôli neskutočným horúčavám ich musel odložiť. Ako sa Randy prechádzal po diaľnici, zbadal Logana stáť na ceste s vytrhnutou „stopkou“ v ruke.

Keď sa ho Randy opýtal, prečo tu stojí Logan mu odpovedal: „Prechádzal som sa po diaľnici, keď som si všimol, že niekto zrazil stopku na križovatke. Zľakol som sa, pretože viem, že dopravná križovatka bez stopky je životu nebezpečná. Okrem toho som bol aj svedkom nebezpečnej situácie, kedy mohla vzniknúť dopravná nehoda. No našťastie sa im nič nestalo. Preto tu stojím,“ odpovedal. Namiesto svojej obednej prestávky spravil Logan obrovské gesto. Obetoval svoj obed a odišiel sa postaviť na cestu a držať stopku, aby sa nikomu nič nestalo.

Ohromený Randy okamžite zavolal na pomoc miestnych robotníkov, ktorým nariadil, aby značku opravili. Ešte predtým, ako stihli robotníci značku opraviť, Randy si Logana odfotil. Jeho fotku pridal na svoj Facebookový profil. Táto fotografia získala nespočetné množstvo lajkov, komentárov či zdieľaní. Pod fotku Randy napísal: „Stál na 35°C vystavený priamemu slnku, obetoval svoj obed a hlavne, urobil to zadarmo. Dúfam, že sa mu to jedného dňa vráti. Urobil dobrú prácu, ktorú verím, že ocenia hlavne obyvatelia Oklahoma City.“

Na svete by malo byť viac ľudí, ako je Logan, pretože ani si to neuvedomujeme, ale kto vie, čo by sa stalo, keby tam nestál.