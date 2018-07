Božidara Turzonovová: Naleteli sme, že sa zmenil režim, ale netušili sme, že sa nezmenili ľudia

Marián Balázs

Božidara Turzonovová je taktiež kritická voči súčasnému seriálovému trendu, pretože na seriáloch sa vraj herecky nerastie.

BRATISLAVA 13. júla - Vždy príjemná, šarmantná a inteligentná dáma. Pani herečka bez hereckých manierov, zároveň pedagogička, ktorá rozhodne má čo ponúknuť svojim študentom. Týmito slovami možno uviesť profesorku Božidaru Turzonovovú, ikonu slovenskej hereckej scény.

Božidara Turzonovová sa narodila v bulharskej Sofii, jej otec pochádzal z Macedónska a mama bola Srbka. Cesta na Slovensko bola pre jej rodičov pomerne komplikovaná. „Boli to vojnové časy, Československo bola pre môjho otca tretia emigrácia,“ začína svoje rozprávanie v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Božidara Turzonovová. Ako uviedla, jej otec sa narodil ri Solúne, odkiaľ prišli aj Cyril a Metod. Balkánske vojny okolo roku 1912 jej otca vyhnali najskôr do Grécka, avšak situácia bola natoľko vypätá, že sa musel vydať severnejšie - do bulharskej Sofie, kde bol v tom čase pokoj. Tam sa nasťahoval do domu istej ženy, ktorá sa o veľa rokov neskôr stala jeho svokrou. Matka Božidary Turzonovovej mala v tom čase iba tri roky. Po neskoršom sobáši sa obaja Turzonovovej rodičia presťahovali do Československa, bolo to približne v období, keď sa v Nemecku k moci dostal k moci. V tom čase mala Božidara Turzonovová sotva rok.

Filmom opovrhovala, no priniesol jej životnú lásku

Pani Turzonovová už od detstva inklinovala k herectvu. Už v detskom dramatickom krúžku spolupôsobila so svojimi neskoršími hereckými kolegami. Sama sa zaraďuje do tzv. „bratislavskej štvrte“, ktorú okrem nej tvorili herci ako Július Satinský, bratia Mikulíkovci, Stano Dančiak či František Kovár. „Bola som dokonca dieťa detskej rozhlasovej družiny, to bolo okolo roku 1950, veľmi skoro,“ spomína si Božidara Turzonovová.

Zaujímavosťou je, že Božidara Turzonovová získala svoju „hereckú výchovu“ od profesora Borodáča, ktorý ju a jej spolužiakov učil úcte k umeniu a najmä divadlu, preto v mladosti opovrhovala filmom ako takým a neuznávala to, čo sa tvorilo na vtedajšej Kolibe. Napriek tomu sa neskôr sama stala neodmysliteľnou súčasťou slovenského filmu. Film bol však pre Božidaru Turzonovovú osudovou záležitosťou aj z iného dôvodu - v úplne prvom filme, v ktorom účinkovala, hrala spolu s Jozefom Adamovičom, jej neskorším manželom, s ktorým prežila celý život.

Božidara Turzonovová prežila s Jozefom Adamovičom turbulentný život, no vždy stáli bok po boku. Foto: Jozef Vavro / SND

Práve s Jozefom Adamovičom prežila Božidara Turzonovová turbulentný život plný vzletov aj pádov. Hoci v šesťdesiatych rokoch minulého storočia nebolo možné uzavrieť cirkevný sobáš, Turzonovovej a Adamovičovi sa to podarilo, i keď pôvodne tomu predchádzal aj civilný sobáš. „Profesor Varga nás tajne zosobášil v Modrom kostolíku. Dva týždne pred mojim pôrodom! Na organe vtedy potichu hrala skladbu Ave Maria pani, ktorá bola neskôr maminkou Andyho Krausa, môjho žiaka, ktorý napísal Panelák. A to bolo tak nádherné...,“ spomína si na svoju svadbu herecká legenda a dopĺňa, že práve okamih, keď mladomanželia počuli organ v kostole, im dal silu udržať manželstvo po celý život. Okrem toho si však spomína, že ťažké chvíle, najmä keď Jozefa Adamoviča postretli vážne zdravotné problémy (mal vážnu dopravnú nehodu a neskôr sa vyliečil z rakoviny, pozn. red.), držalo nad vodou vedomie, že sú tu pre seba. „To, že som vedela, že existuje. To aj Jozefa Držalo, že v tom nie sme sami,“ uviedla pre Dobré noviny Turzonovová.

Adamoviča okrádali vlastní zamestnanci

Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 Jozef Adamovič dostal nápad, že by mohol skúsiť podnikať. Už čoskoro sa to však napriek snahe Jozefa Adamoviča uspieť, ukázalo ako nesprávne rozhodnutie. „Naleteli sme, že je to zmena režimu, celej spoločensko-ekonomickej formácie, ale netušili sme, že ľudia sa nezmenili,“ zhrnula Adamovičovo podnikanie manželka. Jozef Adamovič v tom čase založil niekoľko salašov a fariem. „Škoda, že Jozef teraz nežije. On by teraz vedel porozprávať, čo sa dialo vtedy,“ konštatuje Turzonovová.

Facebook je stroj na emócie, Panelák šiel po povrchu

Božidara Turzonovová je nielen herečkou, ale aj vyskoškolskou profesorkou. Aký je rozdiel medzi jej študentskými časmi a dnešnou mládežou? „My sme oproti nim mali tú výhodu, že sme boli ‚načítaní‘ My sme hltali knihy. Ale dnešná mládež má tú výhodu, že má jazyky a je zdatná technicky. Ale čo je strašné, je to, že sú veľmi ponorení do kyberpriestoru. A tie sociálne siete sú nebezpečné veci. Facebook je stroj na výrobu emócií,“ upozorňuje profesorka na nástrahy moderného sveta.

Oproti Turzonovovej generácii je dnes badať zmenu aj v tom, že sa dnes natáčajú seriály ako na bežiacom páse. Turzonovová sama v jednom z mnohých moderných seriálov účinkovala, keď hrala postavu Janky Nitschneiderovej v Paneláku. Božidara Turzonovová je taktiež kritická voči tomuto trendu, pretože na seriáloch sa vraj herecky nerastie. „Rozišli sa, vyspali sa, nevyspali sa... ide to po povrchu,“ zhodnotila v krátkosti súčasné seriály herecká ikona.

