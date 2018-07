Nikoleta Bugalová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vdovec našiel po rokoch starý email svojej manželky. Keď si ho prečítal, nedokázal prestať plakať

Chris Martin jej obetavý muž, ktorý zostal na výchovu detí úplne sám. Po určitej dobe našiel spomienku, ktorá ho rozplakala.

Chris so svojimi deťmi — Foto: Repro Foto Facebook/Just a Dad

SYDNEY 15. júla (Dobré noviny) - Rakovina je veľmi silné slovo, ktoré nechce počuť z úst lekárov a odborníkov nikto. Je to nádorové ochorenie, ktoré môže postihnúť akýkoľvek orgán v našom tele. Predstava, že prídete o najbližšieho človeka, ktorého milujete, je nepredstaviteľná.

Bohužiaľ, takúto situáciu musel zažiť Chris Martin z Austrálie. Zo svojou manželkou Rene boli manželmi len sedem rokov, keď Rene dostala rakovinu. Z manželstva im zostali dve krásne deti dcéra Grace a syn Albiho. O tom, aké je to byť slobodným otcom, píše vo svojom blogu s názvom Len Otec. Na tomto blogu píše o každodenných rodinných povinnostiach, o tom, aké je to vychovávať deti, ktoré prišli o matku, no okrem toho sa prednedávnom podelil aj o svoj výnimočný zážitok.

Foto: Facebook/Just dad

Prihlásil sa na mail a objavil neopísateľnú spomienku

Jedného dňa potreboval niečo zistiť, a preto sa musel prihlásiť na mailový účet svojej zosnulej manželky. Ako listoval schránku s mailami, našiel tam mail o tom, ako jeho žena plánovala tajnú oslavu jeho 40. narodenín. Po prečítaní mailu sa neubránil slzám: „Bolo to, akoby som opäť počul jej hlas. Pocítil som obrovskú prázdnotu, po prečítaní emailu som sa cítil strašne sám. Bál som sa, že už nikdy nebudem mať nič z toho čo som mal,“ povedal Chris.

Zároveň však tvrdí aj to, že ,,nie je nič na tom, keď si chlap občas poplače, hoci to neprizná. Je to očisťujúce, uzdravujúce. Je to normálne.“ Chris sa v súčasnosti snaží o to, aby sa aj iní nebáli povoliť cestu žiaľu. Pretože aj plač oslobodzuje a je úplne normálne, že človek musí smútiť. Smútok a žiaľ, ktorý pocítil pri čítaní starého mailu od svojej manželky, mu však podľa jeho slov paradoxne pomohol. Aj preto dnes dokáže pomáhať a radiť iným, ktorí sa ocitli v podobnej situácii.