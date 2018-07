OHLASY médií na postup Francúzska do finále: Najlepšia obrana na svete

Petrohrad 11. júla (TASR) - Svetové médiá sa rozplývajú nad víťazstvom Francúzska prvom semifinále futbalových MS 2018 v Rusku nad Belgickom (1:0).

Ponúkame vám reakcie niektorých z nich:

FRANCÚZSKO

L'Equipe: "Les Bleus fantastickou stratégiou, herným majstrovstvom a vďaka gólu hrdinu Samuela Umtitiho udusili Belgičanov. Je to úplne bláznivé - francúzska ekipa je vo finále. Tretíkrát v histórii."

Le Monde: "Na brehoch Nevy si Bleus darovali tretie finále MS. V nedeľu sa pokúsia pripnúť si na dres druhú hviezdu. Na zotavenie majú štyri dni, o jeden viac ako ich budúci súper."

Le Figaro: "MS 2018: Hrdinstvo proti Belgicku. Les Bleus môžu ďalej snívať o druhej hviezde pre majstrov sveta."

Le Parisien: "Les Bleus v raji. Po dvadsiatich rokoch prežívame opäť nový sen."

Nice-Matin: "Sme tam!"

BELGICKO

De Standaard: "Belgicko hralo, ale Francúzsko vyhralo"

ŠPANIELSKO

As: "Umtiti otvoril bránu do finále. Jeho hlavička rozhodla vyrovnanú partiu. Superzápas bez odmeny pre Hazarda, hviezdne chvíle pre Griezmanna a Mbappého. Belgicko bojovalo až do konca."

Marca: "Francúzsko má najlepšiu obranu na svete a už je vo veľkom finále."

TALIANSKO

Corriere dello Sport: "Francúzsko doletelo do finále. Umtiti priviedol Belgičanov k plaču. Hlavička obrancu rozhodla semifinále v Petrohrade."

Tuttosport: "Umtiti daroval Deschampsovi finále. Belgičania od MS 1994 nedostali žiadny gól z rohového kopu, séria sa pre červených diablov skončila v najhoršom možnom momente."

VEĽKÁ BRITÁNIA

The Daily Mail: "Francúzsko spečatilo postup do finále, kam ho dostalo tesné víťazstvo nad Belgickom. Dokáže to isté aj Anglicko?"

The Guardian: "Belgičania sa musia pýtať, či niekedy ešte príde čas ich 'zlatej generácie'."

ČESKO

isport.cz: "Utorňajší večer opanovali Francúzi, ktorí oslavujú vďaka gólovej hlavičke Samuela Umtitiho. Rozhodli centimetre, ľutovali Belgičania."

Nova Sport: "Francúzsko je vo finále. Rozbehnuté Belgicko zostrelil stopér Umtiti."

lidovky.cz: "Belgicko v slzách. Francúzsko poslal do finále Umtiti."