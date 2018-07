TASR

Dnes o 09:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Courtois sa hneval: Francúzi hrali antifutbal, neboli lepší

Ku kritike spôsobu hry Francúzov sa pridal aj kapitán Belgičanov Eden Hazard.

Na snímke belgický brankár Thibaut Courtois. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 11. júla (TASR) - Belgický brankár Thibault Courtois kritizoval po prehre v semifinále futbalových MS s Francúzskom (0:1) defenzívnu taktiku súpera. Po vedúcom góle stopéra Samuela Umtitiho v 51. minúte hrali podľa neho "Les Bleus" už iba antifutbal.

"Nikdy som nevidel útočníka (Olivier Giroud), aby bol tak ďaleko od súperovej bránky. Mali na to právo, no nepozerá sa na to pekne. Dobre bránili, ale neboli lepší. Rozhodli detaily. Radšej by som vo finále videl Brazíliu ako Francúzsko," citovala Courtoisa agentúra DPA.

Dvadsaťšesťročný brankár anglickej Chelsea Londýn sa sťažoval aj na hlavného rozhodcu Andresa Cunhu z Uruguaja. "Francúzi často zdržiavali hru a rozhodca to netrestal. Nerozhodol sa vždy správne. V závere nezapískal jasný faul na Hazarda pred šestnástkou," uviedol Courtois.

Ku kritike spôsobu hry Francúzov sa pridal aj kapitán "červených diablov" Eden Hazard. "Radšej prehrám ako súčasť tohto belgického tímu, ako by som mal vyhrať s takýmto francúzskym," vyhlásil po neúspešnom boji o finále MS.