WIMBLEDON: Serena Williamsová je 3. semifinalistkou ženskej dvojhry

V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti trinástej nasadenej Nemke Julii Görgesovej.

Americká tenistka Serena Williamsová sa teší po výhre proti Talianke Camile Giorgiovej vo štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 10. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 10. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Sedemnásobná singlová šampiónka z trávy All England Clubu si vo štvrťfinále ako nasadená dvadsaťpätka poradila s Taliankou Camilou Giorgiovou 3:6, 6:3, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti trinástej nasadenej Nemke Julii Görgesovej, ktorá zdolala Holanďanku Kiki Bertensovú 3:6, 7:5, 6:1.

Pre Giorgiovú je už účasť medzi elitnou osmičkou životným úspechom. "Čakala som, že to bude náročné. Camila hrá vždy takto odvážne ako dnes, dáva do každého zápasu 100 percent. Nebola som prekvapená, že získala prvý set. Bojovala som a vďaka zlepšenej hre sa mi podarilo zápas otočiť. Cítim sa na kurte dobre, no potrvá dlho, kým sa dostanem do bývalej formy," uviedla Serena Williamsová v prvom pozápasovom rozhovore. Görgesová postúpila medzi elitné kvarteto na podujatí veľkej štvorky prvýkrát v kariére. "Nemôžem tomu uveriť, že som vo wimbledonskom semifinále. Moje výkony rastú od zápasu k zápasu a aj v semifinále sa budem usilovať predviesť svoj najlepší tenis, hoci Serena bude favoritka," povedala Nemka.