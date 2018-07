TASR

Taliani potvrdili kandidatúru na ZOH 2026, mesto vyberú neskôr

V nedávnej minulosti výbor stiahol už dvakrát kandidatúru Ríma.

Miláno 10. júla (TASR) - Taliansky olympijský výbor (CONI) podporil v utorok kandidatúru krajiny na usporiadanie zimných olympijských hier 2026. V snahe sa rozhodli pokračovať Cortina d'Ampezzo, Miláno aj Turín, CONI vyberie kandidátske mesto 1. augusta alebo 10. septembra.

V nedávnej minulosti výbor stiahol už dvakrát kandidatúru Ríma. Na OH 2020 to bolo z finančných dôvodov a proti OH 2024 bojovala starostka metropoly Virginia Raggiová. Snahy o zorganizovanie ZOH 2026 sa vzdali švajčiarsky Sion a rakúsky Graz. Referendum čaká koncom roka na kanadské Calgary. Štokholm stále nezískal podporu švédskej vlády, Sapporo by radšej privítalo ZOH o štyri roky neskôr a uchádza sa iba na základe požiadavky Japonského olympijského výboru (JOC), turecký Erzurum je vnímaný ako rizikový z bezpečnostného a politického hľadiska.

CONI podľa portálu insidethegames.biz preferuje Miláno, ktoré na rozdiel od Cortiny d'Ampezzo (1956) a Turína (2006) ešte nehostilo ZOH. Práve na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v tomto talianskom meste sa na budúci rok rozhodne o dejisku ZOH 2026. Miláno zvažuje, že súťaže v boboch, saniach a skeletone presunie do švajčiarskeho St. Moritzu, CONI však preferuje, aby sa uskutočnili v Turíne.