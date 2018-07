Ronaldo prestúpil z Realu do Juventusu, podpísal zmluvu do roku 2022

Madrid 10. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín. Oba kluby potvrdili transfer v utorok na oficiálnych stránkach, Juventus zaplatí 100 miliónov eur v priebehu dvoch rokov, Ronaldo podpísal kontrakt do 30. júna 2022. Real uviedol, že vyhovel prestupovej požiadavke hráča.

Tridsaťtriročný Ronaldo pôsobil v Reale od roku 2009, keď prišiel z Manchestru United. So španielskym klubom vybojoval dva ligové tituly či štyri triumfy v Lige majstrov, no svoj odchod naznačil už po májovom finále LM, v ktorom Real zdolal FC Liverpool 3:1. "Roky v Madride boli pravdepodobne moje najšťastnejšie v živote. Klubu i mestu som nesmierne vďačný, ďakujem za všetku priazeň, ktorú som dostal. Myslím si však, že nastal čas na novú kapitolu môjho života, preto som požiadal o prestup. Najmä fanúšikov prosím, aby ma pochopili," povedal Ronaldo.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! pic.twitter.com/NaywaDd3gw— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018