Premiér: Tretí blok mochovskej elektrárne spustia v 2. kvartáli 2019

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (vľavo) navštívil 10. júla 2018 Slovenské elektrárne v Mochovciach. Spolu s ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom (uprostred vľavo) rokovali s predstaviteľmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. a absolvovali prehliadku stavby elektrárne. — Foto: TASR – Henrich Mišovič

Mochovce 10. júla (TASR) – Spoločnosť Enel poskytne z vlastných zdrojov akcionársku pôžičku Slovenským elektrárňam v objeme 700 miliónov eur. Peniaze budú použité na pokrytie nákladov na výstavbu tretieho a štvrtého bloku Elektrárne Mochovce, informoval počas kontrolného dňa v elektrárni premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). „Nejde o navýšenie rozpočtu, ten je stanovený na 5,4 miliardy eur. Z tejto sumy je už 4,9 miliardy eur zazmluvnených a viac ako 4,5 miliardy eur už aj vyplatených,“ povedal premiér.

Vláda v marci 2017 súhlasila s zvýšením rozpočtu zo 4,6 miliardy eur na 5,4 miliardy eur s podmienkou, že väčšinový akcionár zabezpečí financovanie dostavby tretieho a štvrtého bloku z vlastných zdrojov. „Zajtra (streda 11.7.) by sme mali poskytnutie pôžičky Slovenským elektrárňam schvaľovať na vláde s tým, že prípadné pohľadávky z Gabčíkova, ktoré by mohli vzniknúť zo súdnych sporov, ktoré vedie Slovenská republika voči Slovenským elektrárňam, budú uplatňované neskôr, teda budú na tej úrovni, ako by to bol tiež akcionársky úver,“ povedal Žiga.

Podľa Pellegriniho došlo na stavbe tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach k zmene na poste projektového manažéra, čo sa pozitívne odzrkadlilo na riadení dostavby. „Vniesol do toho novú dynamiku, čo dáva dobré predpoklady k tomu, aby bol dodržaný prvý kľúčový termín, ktorý nás čaká už v nasledujúcich dňoch,“ povedal premiér. Studená hydroskúška sa začne 15. júla a počas nej sa otestujú najkľúčovejšie systémy. „Po nej príde malá revízia, teplá hydroskúška, veľká revízia a zavážanie paliva v prvom kvartáli budúceho roka. Spustenie tretieho bloku je naplánované na druhý kvartál 2019, o zhruba rok neskôr by mal byť spustený štvrtý blok, ak sa nič nepredvídané nestane,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Elektráreň v Mochovciach mala byť pôvodne spustená už v roku 2012, počítalo sa s rozpočtom 2,8 miliardy eur. Termíny sa postupne odďaľovali, rozpočet sa zvyšoval. Mimoriadne valné zhromaždenie v marci minulého roka schválilo strategický plán na roky 2017 až 2021, ktorého súčasťou je dostavba tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach vo výške 5,4 miliardy eur. Predseda vlády počas kontrolného dňa avizoval, že na jeseň tohto roka sa spoločne s ministrom hospodárstva do Mochoviec vrátia. „Budeme detailne kontrolovať dodržiavanie harmonogramu, aby sme neboli svedkami ďalšieho posúvania termínov, ako tomu bolo posledné roky. Ak k nim bude dochádzať, budeme s ministrom hľadať spôsoby riešenia problému vrátane vyvodenia konkrétnych personálnych dôsledkov voči tým, čo stavbu zdržiavajú,“ povedal Pellegrini.