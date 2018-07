Kristína Jurzová

Adam a Táňa chcú, aby si včelárstvo zamilovali aj mladí. Na Youtube o ňom točia zábavné videá

Slovenský med je jeden z najkvalitnejších na svete, napriek tomu včelári v našej krajine bojujú s viacerými problémami. Pomôcť zlepšiť situáciu však môže každý z nás.

Adam Gandžala a Tatiana Kušnírová z projektu Adoptuj úľ. — Foto: Tatiana Kušnírová/Martin Almáši

BRATISLAVA 10. júla (Dobré noviny) – Lúky posiate kvetmi a včelami. Tak nejako si predstavujeme život tohto najusilovnejšieho hmyzu. Vďaka tej správnej starostlivosti sa im však môže dariť aj v meste, a to dokonca aj lepšie ako na vidieku. Dôkazom je aj práca včelára Adama Gandžalu (23), ktorý si na streche deväťposchodovej budovy v bratislavskej časti Nové Mesto založil dve včelstvá.

A v hlavnom meste sa im darí mimoriadne dobre. O tom, ako môžeme zlepšiť situáciu s včelárením na Slovensku, prečo vyrábame jeden z najkvalitnejších medov na svete, ako sa vyhnete tomu „pančovanému“, a o tom, či majú mladí ľudia záujem o toto „zlatisté“ remeslo, porozprával v rozhovore pre Dobré noviny mladý včelár Adam.

Keď včely spájajú

„Ku včeláreniu som sa dostal cez rodičov. Po tom, ako odišli z armády, sa tomu začali intenzívne venovať a prirodzene očakávali, že sa to naučím aj ja,“ spomína na svoje začiatky Adam, ktorý chcel pôvodne svojej rodine pomôcť rozšíriť včelnicu z dvanásť na dvadsať úľov.

Adam (vľavo) počas včelárčenia. Foto: Tatiana Kušnírová

Aby tomuto pracovitému hmyzu porozumel ešte lepšie, začal navštevovať aj včelársku Strednú odbornú školu pod Bánošom v Banskej Bystrici: „Na škole sa kolegovia veľmi často bavili o tom, ako im niekto úle vypálil, ako im štát nevyplatil sľúbené dotácie alebo ako im uhynuli včely. Ak má jeden rok včelár tristo úľov, niekto mu ich všetky podpáli a musí začínať odznova, tak to nezruinuje človeka len psychicky, ale finančne sa z toho tiež veľmi ťažko dostane. Vtedy som začal hľadať spôsob, ako prepojiť verejnosť, včelárov a prírodu tak, aby každý z toho niečo mal.“

Med nad zlato. Foto: Martin Almáši

V hlave sa mu napokon zrodil nápad vytvoriť projekt Adoptuj úľ, ktorého cieľom je budovať nové včelie úle. Z príspevku, ktorý od adopcu dostanú, založia nový úľ, pomenujú ho podľa priania adopcu a neskôr, keď už je úľ viac rozvinutý, adopca si na ňom sám môže vyskúšať včelárstvo: „Často to ľudia využívajú práve preto, lebo sa chcú zaučiť trochu do remesla, ale nevedia kde začať.“

Dôležité remeslo

Začať od nuly však musel aj Adam. Okolnosti to totiž zariadili tak, že jeho cesta s rodinou sa rozišla a napokon sa presťahoval za prácou do Bratislavy, kde teraz žije. Myšlienka na včely však cestovala s ním a v mestskej časti Nové Mesto si na jednej z výškových budov vybudoval dve včelstvá. Adamove pracovnice však nájdete už aj na iných miestach v hlavnom meste, kde sa o ne ľudia starajú.

„Postupne som projekt nastavil tak, aby sa mohol zapojiť poctivý včelár z ktorejkoľvek časti Slovenska, vďaka čomu sme podporili ďalších dvanásť včelárov a vybudovali cez štyristo nových včelích úľov,“ hovorí s tým, že ich víziou je vybudovať 10-tisíc nových včelstiev a pripomenúť ľuďom, ako dôležité je toto remeslo, či už pre životné prostredie, poľnohospodárstvo alebo nás samotných.

Záujem mladých rastie

Ich včelári chodia dokonca zadarmo prednášať na školy a škôlky, no okrem toho však o včelárení natáčajú aj video blogy. „Treba ísť s dobou a ak chceme mladým niečo komunikovať, musíme ísť na platformy, kam chodia,“ hovorí s tým, že obsahu máme natočeného ešte dosť a budeme ho priebežne cez leto na YouTube vypúšťať, tak snáď bude reakcií len pribúdať,“ hovorí s úsmevom mladý včelár.

Odozvy sú podľa Adama zatiaľ iba pozitívne a vidno, že mladí ľudia postupne čoraz viac javia záujem o včelárenie: „Priemerný vek slovenského včelára je teraz 60 rokov, ale vďaka včelárskej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici sa to čoskoro zmení. Vždy, keď nám niekto napíše, kde a ako začať, posielame ho tam, lebo tam sídli naozaj včelárska špička.“

Med nad zlato

Okrem tohto projektu však momentálne pracujú aj na spustení predaja medu. „Slovenský med je jeden z najkvalitnejších, a to aj kvôli omnoho prísnejšej legislatíve oproti iným krajinám. U nás sa napríklad väčšina ťažkých liečiv nemôže na včely používať, zatiaľ čo už na Ukrajine áno,“ prezradil pre Dobré noviny Adam.

Aby ste spoznali pravý med, treba spoznať najmä včelára. Foto: Martin Almáši

„Samozrejme, aj u nás sa nájdu čierne ovce. ‘Včelári’, čo berú včelám všetok med, iba dookola do nich tlačia vodu s cukrom. Seriózna včelárska komunita takýmito ‘indivíduami’ opovrhuje, ale nie je toho veľa, čo sa s tým dá spraviť. Ak si niekto spraví dobrý marketing, tak predá aj vodový med s obsahom liečiva za cenu, ako keby predával Demeter kvalitu. Bohužiaľ, bez chemických rozborov sa na falšovanie nedá prísť, takže pre bežného konzumenta je jediná možnosť osobne poznať svojho dodávateľa.“

Záujem mladých o včelárenie rastie. Foto: Martin Almáši

Podľa neho tak často kúpite za šesť eur oveľa kvalitnejší med u včelára z dediny ako za osemnásť eur v meste v obchode. „Za to si ale môžu včelári sami, lebo sa nevedia predať. Potom ich za dva mesiace v predaji prevalcuje novopečený včelár, ktorý ľuďom predáva zafarbenú vodu s nápisom Med,“ krúti nechápavo hlavou.

Ťažký život bez včiel

Podľa Adama sú včelári, ktorým sa podarí vytočiť niekoľko desiatok kilogramov medu z jedného úľa, a sú aj takí, ktorým nič len preto, lebo v ich oblasti to v daný rok nebolo pre včely najprajnejšie.

Bez včiel by náš život bol podľa Adama jednoznačne ťažší. Foto: Martin Almáši

„V konečnom dôsledku je aj tak med až sekundárnym produktom včiel. Tým prvoradým je opeľovanie, ktoré má veľký vplyv nielen na voľné rastlinstvo, ale aj výkon nášho poľnohospodárstva,“ vysvetľuje s tým, že bez včiel by náš život bol jednoznačne ťažší. „Potravín by bolo omnoho menej a v menšej kvalite. V každej lokalite majú včelári špecifický zdroj problémov. Od parazitov, prudkých výkyvov počasia, nedodržiavania oznamovacej povinnosti poľnohospodárov o postrekoch, až po susedov, ktorí nemajú radi hmyz,“ vyratúva problémy, s ktorými sa bežne potýkajú.

Pomôcť môže každý

Zlepšiť situáciu s včelárením v našej krajine podľa neho môže hocikto. Či už prostredníctvom jeho projektu Adoptuj úľ alebo aspoň zasadením peľo/nektarodajných rastlín a, samozrejme, kúpou včelích produktov od slovenského včelára: „Každý tak môže prispieť k množstvu včiel, ktoré u nás na Slovensku lietajú, a zároveň podporiť ľudí, ktorí sa o to krvopotne starajú.“

Adam (vpravo) pri včelárení. Foto: Tatiana Kušnírová

A aké sú jeho plány do budúcnosti? „Aktuálne zakladám s kolegyňou Tatianou neziskovú organizáciu, aby sme mohli v prospech našich včelárov využiť aj eurofondy či iné nadačné fondy. Je stále veľa priestoru na zlepšenie edukácie, prístupu včelárov k školám, škôlkam. Aj včelári sa viacej chcú prezentovať ľuďom, len na to nemajú priestor. A v neposlednom rade by sme radi pomohli včelárom dostať sa k pozemkom, kde si môžu v pokoji včeláriť. Dnes máte nepoužitých lúk síce plno, ale jeden meter štvorcový vlastní aj dvanásť ľudí a kým si vybavíte miesto na včelárenie, tak aj zošediviete, ak nemáte šťastie,“ uzatvára Adam, ktorý si za svoju osvetu v oblasti včelárenia odniesol už niekoľko ocenení.