V úvode atletických MS juniorov stop pre Barana, postup Gajanovej

Na archívnej snímke vľavo slovenská bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová. — Foto: TASR - Slovenský atletický zväz

Tampere 10. júla (TASR) - Vstup mladým slovenským atlétom na 17. MSJ v Tampere vyšiel so striedavou úspešnosťou. Guliar Adam Baran nepostúpil do širšieho finále, no Gabriela Gajanová zvládla rozbeh na 800 m s istotou.

Adam Baran obsadil na 'Ratina stadium' až 20. miesto výkonom 17,81. V tejto sezóne už dosiahol 18,77, v hale dokonca 19,04, no za týmito osobnými rekordmi so sériou 17,73 - 17,41 - 17,81 výrazne zaostal. Na postup bolo treba vrhnúť 18,91.

Gabriela Gajanová postúpila do stredajšieho semifinále (16.10 h) priamo časom 2:08,89. Veľkorysý kľúč štyri priamo a štyri s časom zvládla s istotou, v 2. rozbehu finišovala na 3. mieste.

V utorok boli na programe tri finálové disciplíny, 5000 m junioriek, guľa a beh na 10.000 m juniorov.