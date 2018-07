Nikoleta Bugalová

Potom, ako prišli o všetko, manžel požiadal svoju ženu ešte raz o ruku

Stratili všetko, no stále majú jeden druhého. Príbeh, s ktorým sa hasiči museli podeliť, zaručene dojme aj vás.

Na zvyškoch ich domova si manžel kľakol na jedno koleno a spýtal sa svojej ženy ešte raz: Vezmeš si ma? — Foto: Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department

KALIFORNIA (Dobré noviny) - Isha a Laura Roa je manželský pár žijúci v Kalifornii, ktorý prednedávnom prišiel prakticky o všetko. V ich dome v piatok večer vypukol požiar, ktorý sa nedal zastaviť. Ich domov bol tak spálený do tla a jediné, čo manželom prakticky zostalo, bol jeden druhý.

Pár dní po požiari, keď už to bolo bezpečné, hasiči dovolili manželom pozrieť sa na zbytky ich domova. Ako sa Isha prechádzal po zvyškoch svojho domu, na zemi našiel úplnou náhodou jednu z najkrajších spomienok. Bol to snubný prsteň jeho ženy, ktorý bol zahrabaný v popole. Hoci bol trochu poškodený, nijakú výraznú ujmu neutrpel. V ten moment ho Isha zodvihol, oprášil a na zvyškoch ich spoločného domova si kľakol na jedno koleno. Pozrel sa na Lauru a povedal jej : „Viem, že sme toho veľa stratili a veľa nám toho nezostalo, no našiel som našu najkrajšiu spomienku. Laura vezmeš si ma ešte raz?“

Foto: Santa Barbara County Fire Department

Laura, samozrejme, odpovedala áno.Hoci tento manželský pár má pred sebou neľahkú úlohu, začať život prakticky odznova, stále majú jeden druhého. Hasiči, ktorí boli pri tomto čarovnom momente prítomní, nemohli inak, ako sa s týmto príbehom podeliť na svojom Facebooku.