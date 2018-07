TASR

Dnes o 13:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala takmer 50 detí

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Košice 10. júla (TASR) - Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) počas tohto týždňa spoznáva hravou formou takmer 50 detí. Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez hraníc sa začal v pondelok (9.7.) a skončí sa v piatok (13.7.) slávnostnou promóciou.

Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavno-vzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.

"Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny," informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.

V utorok sa na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú kreatívnu školu pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka.

Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a spoznajú, ako vzniká počítačová animácia. Modelové súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je to právny poriadok a aké sú základné práva a slobody v našom živote. Filozofická fakulta predstaví príbeh starej povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež, prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska.

"Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu," doplnila Adamčíková.

Na záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.