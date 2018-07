Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Skutočný hrdina: Vďaka tomuto potápačovi chlapci z thajskej jaskyne prežili

Doktor Richard Harris bol osobne povolaný, aby prišiel pomôcť so záchranou thajských chlapcov. Lekár s tragickou minulosťou je naozajstným hrdinom, o akých sa píše len málokedy.

— Foto: Koláž DN/Reuters, repro foto 9news.com.au

THAJSKO (Dobré noviny) 10. júla - V posledné dni celý svet žil príbehom a osudom mladých futbalistov, ktorí zostali uväznení v zatopenej jaskyni v Thajsku. Skupina v zložení dvanástich chlapcov a ich 25-ročného trénera uviazla v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non už 23. júna. Chlapci spolu s ich trénerom sa vybrali do jaskyne na výlet, no pokým boli v jaskyni, vonku začalo veľmi silno pršať a jaskyňu zatopilo. Stúpajúca voda chlapcov a ich trénera zahnala hlbšie dovnútra jaskyne, kde zostali uväznení a nemohli nič iné len čakať na záchranu.

Ako už vieme, záchranárom sa však našťastie podarilo všetkých chlapcov vrátane trénera dnes zachrániť. Záchranné akcie trvali s prestávkami tri dni, počas ktorých postupne potápači vyťahovali chlapcov z jaskyne von. Do vyslobodenia chlapcov sa zapojila veľká skupina ľudí vrátane záchranárov, lekárov, potápačov či armády. Jedným z tých, ktorí v nedeľu pomáhali pri vyslobodzovaní chlapcov, bol aj potápač Richard Harris.

Hrdina s tragickou minulosťou

Richard Harris je 53-ročný austrálsky anesteziológ. Okrem toho však, že pracuje ako lekár, viac ako 30 rokov sa venuje aj potápaniu. Za svoje roky nazbieral množstvo skúseností, čo bolo dôvodom, prečo ho kontaktovali thajské záchranné služby s prosbou o pomoc. Práve vďaka jeho medicínskemu vzdelaniu a praxi v potápaní v nebezpečných jaskyniach a skliesnených priestoroch bol austrálsky lekár tým, koho kontaktovali, aby prišiel pomôcť s vyslobodzovaním chlapcov.

Nebolo to totiž prvý raz, čo sa doktor Harris potápal do jaskyne, aby z nej niekoho zachránil. Už v roku 2011 sa sám dobrovoľne ponúkol, že z jaskyne vytiahne, žiaľ už len telo, svojej priateľky, skúsenej potápačky Agnes Milowky. Tej sa počas potápania v nebezpečných a tesných jaskynných priestoroch v blízkosti hory Mount Gambier v Austrálii minul kyslík. Doktor Harris tak nemal na výber, len sa ponoriť do temnej a stiesnenej jaskyne, aby v nej našiel telo svojej dobrej priateľky. Práve táto situácia ho po prvý raz zviditeľnila a preslávila ako neuveriteľne obetavého, psychicky silného, odvážneho a skúseného potápača.

Richard Harris sa dobrovoľne ponúkol, že v jaskyni nájde telo svojej mŕtvej priateľky Agnes Milowky. Foto: Koláž DN/repro foto 9news.com.au, Facebook

Slabí pôjdu von ako prví

Keď sa austrálsky lekár dostal k záchrannému tímu v blízkosti zatopenej thajskej jaskyne, bol to práve on, kto presvedčil ostatných, aby ako prvých vytiahli z jaskyne tých najslabších chlapcov. Pôvodná stratégia spočívala v tom, že ako prví pôjdu von z jaskyne tí silnejší chlapci, pretože tak budú mať väčšiu šancu dostať sa do bezpečia, zatiaľ čo ostatní načerpajú potrebnú silu, ktorú počas neuveriteľných dvoch týždňov, ktoré strávili v jaskyni, kým ich objavili záchranári, už chlapci stratili.

Doktor Harris však po príchode do jaskyne a za chlapcami zhodnotil, že niektorí z mladých futbalistov možno už dlho nevydržia a neprežili by ďalšie čakanie. A tak práve štyria najslabší a najvyčerpanejší chlapci boli hneď v nedeľu za pomoci doktora Harrisa a iných záchranárov vyslobodení.

Foto: Repro Foto Daily mail

Doktor Harris je jedným z hrdinov, bez ktorých by možno celá záchranná akcia dopadla oveľa horšie. Práve jeho stratégia vytiahnuť najprv najslabších chlapcov bola pravdepodobne dôvodom, prečo nakoniec všetci vyšli von bez vážnejších zranení. Chlapci sú momentálne hospitalizovaní a ich stav je podľa všetkého stabilizovaný.

Doktor Richard Harris sa spolu s ostatnými potápačmi, vojakmi, záchranármi a dobrovoľníkmi už navždy zaryjú do sŕdc nielen thajských chlapcov, ale i celého sveta.