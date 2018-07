Lenka Miškolciová

Dnes o 10:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Takto to vyzerá v zatopenej thajskej jaskyni, kde práve prebieha posledná záchranná akcia

Americký miliardár Elon Musk zverejnil na svojom Instagrame video zachytávajúce podmienky v zatopenej thajskej jaskyni.

— Foto: Koláž DN/Instagram, TASR/AP

Mae Sai 10. júla - Elon Musk dnes na svojom Instagrame zverejnil krátke video zachytávajúce podmienky v zaplavenej thajskej jaskyni, v ktorej aktuálne prebieha tretia a zároveň posledná záchranná akcia na vyslobodenie uviaznutých chlapcov a ich 25-ročného futbalového trénera.

Záchranná akcia trvá približne od desiatej hodiny miestneho času a aktuálne sa potápači nachádzajú vo vnútri zatopenej jaskyne. Predpokladalo sa, že po úspešnej a najmä rýchlej včerajšej záchrannej akcii by už mohol aspoň prvý chlapec z posledných štyroch, ktorí sa aktuálne pod zemou nachádzajú, byť v tomto čase vonku. Informuje britský denník The Guardian. Avšak dažde, ktoré prišli v noci, mohli podmienky v jaskyni pre potápačov a záchranárov sťažiť. Ako to vyzerá v zatopenej jaskyni už môžete vďaka Muskovi vidieť aj vy.

Just got back from Cave 3 Príspevok, ktorý zdieľa Elon Musk (@elonmusk), 9 Júl 2018 o 2:43 PDT

Americký podnikateľ, vizionár a miliardár Elon Musk dnes na miesto dopravil svoju vlastnú miniponorku pre prípadné využitie pri záchranných prácach. Podľa šéfa záchrannej akcie však ponorka na misiu nie je vhodná a prakticky nie je v danej situácii využiteľná.