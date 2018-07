Kristína Jurzová

Svadbu vonku im prekazil dážď. Plačúcu nevestu zachránila neznáma žena, ktorá jej ponúkla vlastný dom

Tomu sa hovorí ozajstný happy end. Ich najkrajší deň sa zmenil na hotovú katastrofu, no vďaka neznámym záchrancom napokon všetko dopadlo šťastne.

Dulce a Ariel počas svadobného obradu v dome Strunkovcov. — Foto: Courtesy of Dulce Gonzales

PASCAGOULA 10. júla (Dobré noviny) - Mal to byť ich najkrajší deň v živote, no počasie im ho zmarilo. A svadobní hostia si neboli istí, kto plače viac - či nebo, alebo nevesta. Ako to však už býva, po každej búrke vyjde slnko. A v tomto prípade mladým zaľúbencom prišli na pomoc neznámi ľudia, ktorí im poskytli svoj domov, aby si tu mohli povedať svoje „áno“.

Keď sa Dulce Gonzálezová prebudila v sobotu ráno, meteorológovia hlásili len 15-percentnú šancu na dážď. Spolu so svojimi priateľmi sa preto rozhodla, že svadobný obrad sa bude podľa plánov konať na pláži v mestečku Pascagoule v americkom štáte Mississippi.

Počasie však nie vždy spolupracuje a tesne pred sobášom sa spustili hotové prívalové dažde a blesky donútili všetkých svadobných hostí čo najrýchlejšie zutekať. „Bola som v aute so svojou mamou a otcom. Mala som panický strach, zlomil ma plač a pomyslela som si: Ach, môj Bože. Čo budeme robiť?“ prezradila nevesta pre Yahoo Lifestyle.

Nečakaná záchrana

Svadobné prípravy, ale aj čierne mračná, ktoré sa valili na hostí, sledovala zo svojho okna Cynthia Strunková. A keď videla uplakanú nevestu, bolo jej jasné, že plán B na svadobný obrad mladomanželia nemali.

Dulce bola z dažďa naozaj nešťastná. Foto: Facebook/Cynthia Littlepage Baber-Strunk

„Vyšla von ako blesk z jasného neba, dala dole svoj dáždnik, prišla k oknu a povedala: Všetci ste vítaní v našom dome. Všetko bude pripravené za 10 minút,“ opísala nezabudnuteľný moment prekvapená nevesta.

Cynthiin manžel Shannon spolu so susedom povyťahovali dáždniky a postupne do domu priviedli svadobných hostí. A tí zostali poriadne prekvapení, pretože namiesto malej obradnej miestnosti sa zhromaždili v obrovskej otvorenej obývačke, kde Cynthia medzitým zhromaždila okolo päťdesiat stoličiek. Nevesta sa medzitým pripravovala na jeden z najdôležitejších okamihov svojho života v malej prednej miestnosti.

Dom Strunkovcov je na svadobný obrad ako stvorený. Foto: Facebook/Cynthia Littlepage Baber-Strunk

„Úprimne, vyzeralo to tak, akoby sme to tam naplánovali,“ prezradila Dulce. „Boh určite chcel, aby sme sa vzali. Ďakujem, že si nám zoslal týchto dvoch malých anjelov, aby zachránili náš veľký deň a urobili ho ešte špeciálnejším.“

Pohostinnosť ich prekvapila

Dulce pochádza z Dominikánskej republiky a za manžela si vzala Ariela z Portorika. Mnohí ich hostia hovoria po anglicky dosť málo, preto nevestu veľmi prekvapila otvorený pohostinnosť od neznámeho páru.

Dulce kráča na obrad s úsmevom na tvári. Foto: Facebook/Cynthia Littlepage Baber-Strunk

„Tu v Mississippi zvyčajne, nehovorím že všetci, ale je tu veľa rasizmu - bieli ľudia sú rasisti voči Hispáncom či černochom,“ hovorí mladomanželka. „Nie však všetci. Stretla som sa s mnohými, ktorí sú milí a otvorení, ale je aj veľa takých, ktorí nie sú. Takže som to vôbec neočakávala, vôbec.“

Dulce pochádza z Dominikánskej republiky a napokon si splnila svoj sen o krásnej svadbne. Foto: Facebook/Cynthia Littlepage Baber-Strunk

Cynthia dokonca dala novomanželom fľašu šampanského a dve poháre, aby si mohli pripiť na ich šťastné manželstvo.

„Nemysleli sme si, že robíme niečo veľké,“ uviedla Cynthia pre miestne médiá. „Iba sme pomohli niektorým ľuďom na pláži, ktorí potrebovali pomoc.“

Chcú sa stretávať aj naďalej

Následná svadobná hostina sa konala podľa plánu v reštaurácii s názvom Woody's, kde sa pár zasnúbil. O dva dni neskôr sa vrátili do domu Cynthie a Shannona a doniesli im s kvety a tortu, no predovšetkým obrovské poďakovanie.

Dulce a Ariel si povedali svoje áno. Foto: Facebook/Cynthia Littlepage Baber-Strunk

„Všetci by ste mali prísť na večeru,“ povedala Cynthia mladomanželom a následne si vymenili telefónne čísla, aby udržali kontakt.

„Nikdy na ten deň nezabudnem, nikdy. Bolo to extrémne požehnanie a spravili náš veľký deň ešte špeciálnejším,“ zakončila dojatá nevesta, ktorá sa neubránila slzám šťastia.