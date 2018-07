TASR

Dnes o 09:23 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čínsky výrobca batérií postaví v Nemecku významný závod

Poloha závodu na výrobu autobatérií v strednej Európe, infraštruktúra, ktorá bude k dispozícii, a voľná vysokokvalifikovaná pracovná sila - to sú všetko plusy pre prvý závod CATL v Európe.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR/AP

Berlín 10. júla (TASR) - Postavením závodu na výrobu batérií pre autá na elektrický pohon v Durínsku sa podľa krajinského ministra hospodárstva Wolfganga Tiefenseeho dosiahne v Nemecku prelom v elektromobilite. Minister v pondelok (9.7.) v Berlíne povedal, že do spolkovej krajiny príde s investíciou čínsky výrobca CATL. Je to vysoko efektívny podnik so svojím know-how.

Okrem toho pri Erfurte vznikne stredisko, ktoré sa bude venovať výskumu a vývoju batérií pre autá s elektrickým pohonom..

Poloha závodu na výrobu autobatérií v strednej Európe, infraštruktúra, ktorá bude k dispozícii, a voľná vysokokvalifikovaná pracovná sila - to sú podľa krajinského ministra všetko plusy pre prvý závod CATL v Európe.

Čínska firma ponúkne svoje lítiovo-iónové batérie všetkým výrobcom elektrických áut na kontinente. Bude dodávať aj batérie na uchovávanie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.