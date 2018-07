TASR

Jan Kovář si vyskúša NHL, dohodol sa na ročnej zmluve s NY Islanders

Archívna snímka, Ján Kovář. — Foto: TASR/AP

New York 9. júla (TASR) - Český hokejový útočník Jan Kovář odchádza z Metallurgu Magnitogorsk do zámorskej NHL. Dvadsaťosemročný center sa dohodol s klubom New York Islanders na ročnej zmluve, ktorá mu garantuje plat vo výške dva milióny dolárov.

Kovář pôsobil v Metallurgu od roku 2014 a s klubom dvakrát získal Gagarinov pohár. V KHL odohral dokopy 285 zápasov v základnej časti, v ktorej nazbieral 286 kanadských bodov (97+189), ďalších 91 bodov (32+59) si pripísal v 83 dueloch play off. "Honza mohol pokračovať v KHL, registrovali sme záujem aj iných klubov, nielen z Magnitogorska, ale rozhodol sa inak. Vie, že mal zrejme poslednú šancu presadiť sa v NHL," uviedol pre portál hokej.cz hráčov zástupca Vladimír Vůjtek mladší.

O účastníka ZOH 2018 v Pjongčangu a päťnásobného účastníka MS sa zaujímalo viacero profiligových klubov. V prospech "ostrovanov" zavážila skutočnosť, že sa im po odchode Johna Tavaresa do Toronta uvoľnilo miesto v strede útoku. Kovář by mohol dostať priestor v prvej či druhej útočnej formácii. "Honza sa veľmi teší. Chcel si vyskúšať NHL, veľa tomu obetoval. Teraz má istotu angažmánu, vie, že sa potrebuje optimálne pripraviť," dodal Vůjtek.