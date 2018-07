TASR

Spartak Trnava získal českého stredopoliara Radu

Odchovanec pražskej Sparty, ktorý naposledy hral za Mladú Boleslav, prichádza k majstrovi na ročné hosťovanie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 9. júla (TASR) - Novou posilou slovenského futbalového klubu Spartak Trnava sa stal český stredopoliar Jakub Rada. Odchovanec pražskej Sparty, ktorý naposledy hral za Mladú Boleslav, prichádza k majstrovi na ročné hosťovanie.

Tridsaťjedenročný Rada pôsobil v minulosti aj v Kladne či Bohemianse Praha. "Kontaktoval ma pán Hoftych s tým, či by som mal záujem prísť do Spartaka. Následne to bola otázka niekoľkých telefonátov medzi oboma klubmi. Vzniklo z toho ročné hosťovanie s opciou na prestup," uviedol pre web Spartaka.

Rada bude trénerovi Radoslavovi Látalovi k dispozícii už pre nadchádzajúce prvé predkolo Ligy majstrov. "Andeli" nastúpia už v stredu doma proti Mostaru (18.00 h). "V minulej sezóne som registroval, že sa Spartak tešil z majstrovského titulu. O to väčšia motivácia bola sem prísť. Angažmán je zaujímavý tiež európskymi pohármi, ktoré sú pre hráča najviac. Teším sa na to," dodal Rada, ktorý si obliekol aj národný dres. Pod Pavlom Vrbom nastúpil v reprezentácii ČR proti Švédsku a Škótsku.