Dnes o 16:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kutálek sa vrátil do Skalice, manažér Lipovský čaká aj legionárov

Na snímke vľavo Tibor Kutálek. — Foto: TASR/Michal Svítok

Skalica 9. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tibor Kutálek sa vrátil do materského klubu HK 36 Skalica. V rozhovore pre nazahori.sk to potvrdil generálny manažér klubu Miroslav Lipovský. Ten ešte definitívne neuzavrel svoju kariéru a nevylučuje, že sa ešte objaví v skalickej bránke.

"Ako hráč ešte oficiálne nekončím, stále mám platnú registračku. V auguste pôjdem s chalanmi na ľad a nevylučujem, že sa do bránky ešte postavím. Ale už nebudem toľko s mužstvom, keďže si z mojej pozície chcem vytvoriť mierny odstup od hráčov. Manažérska pozícia si to, žiaľ, vyžaduje. Budem musieť oddeliť prácu manažéra a prácu v kabíne," uviedol Lipovský pre nazahori.sk.

Skalický tím patril v sezóne 2017/18 k špičke druhej najvyššej súťaže a napokon si vybojoval účasť v baráži o Tipsport Ligu. V nej však obsadil poslednú 4. priečku s výrazným odstupom na postupové pozície.

Pred nasledujúcou sezónou sa dá očakávať väčší prievan v kabíne A-mužstva. Viacerí hráči z vlaňajšieho kádra si už našli nové pôsobiská, v tíme trénera Michala Ružičku preto pribudne viacero nových tvárí. "Klub nabehol na určitú formu skautingu, takže prídu aj hráči spoza mora. Budú to hokejisti, ktorých som aj ja osobne videl. V podstate v spolupráci s Davom Marlin, ktorý nám americký scouting zastrešuje, sú títo chalani pre nás veľmi dobre známi a nejde pri ich angažovaní o mačku vo vreci. Veríme tomu, že budú prínosom," prezradil Lipovský s dodatkom, že by malo ísť o 3-4 hráčov. Skalické A-mužstvo začne so spoločnou prípravou na sezónu 16. júla a krátko na to vykorčuľuje na ľad.