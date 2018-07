TASR

Dnes o 16:39 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Volejbalisti SR odštartovali prípravu, na zraze boli všetci nominovaní

V porovnaní s májovými a júnovými stretnutiami v Zlatej európskej lige sa do tímu vrátilo viacero skúsených hráčov, jediným nováčikom na seniorskej úrovni je blokár VK Prievidza Filip Mačuha.

Na snímke tréner Andrej Kravárik so svojimi zverencami. — Foto: TASR/Martin Baumann

Liptovský Ján 9. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali v pondelok v Liptovskom Jáne prípravu na druhú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej ich čaká augustový vstup do kvalifikácie o postup na ME 2019. Tréner SR Andrej Kravárik aj športový riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko počas úvodného zrazu privítali 16 hráčov, teda všetkých zo širšej nominácie.

V porovnaní s májovými a júnovými stretnutiami v Zlatej európskej lige 2018 sa do mužstva vrátilo viacero skúsených hráčov, jediným absolútnym nováčikom na seniorskej úrovni je blokár VK Prievidza Filip Mačuha. Spomedzi hráčov, ktorí reprezentovali v premiérovej Zlatej európskej lige, je opäť v kádri okteto Martin Jančura, Matej Paták, Tomáš Kriško, Július Firkaľ, Jakub Ihnát, Emanuel Kohút, Peter Mlynarčík a Marián Vitko. Novými tvárami pre túto fázu reprezentačnej sezóny sú nahrávač Juraj Zaťko, smečiar Marcel Lux, blokári Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič a Filip Mačuha, univerzáli Peter Michalovič a Filip Gavenda a libero Matej Kubš. Medzi náhradníkmi sa ocitli Filip Palgut, Michal Petráš aj Martin Turis. Zo zdravotných a osobných dôvodov tentoraz chýbajú smečiar Tomáš Halanda, blokár Radoslav Prešinský, univerzál Milan Bencz a libero Ľuboš Nemec.

"Pôvodne bola plánovaná osemnástka, šestnástka sa vykryštalizovala až tesne pred zrazom. Na poslednú chvíľu sú mimo Ludha a Turis a už sme do toho nechceli vstupovať," povedal pre svf.sk kouč Andrej Kravárik. "Po európskej lige bolo cieľom dať dokopy najsilnejšie družstvo, aké Slovensko ponúka. Myslím si, že do istej miery sa to podarilo, takže spokojnosť je dostatočná. Hráčom želám predovšetkým pevné zdravie, bez toho sa to nedá. Dnes začíname a bol by som rád, keby chlapci vydržali až do posledného zápasu kvalifikácie, ktorý je v januári."

Po takmer päťtýždňovej prestávke po európskej lige Slovákov čaká príprava na augustový úvod kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát. Slovenskí reprezentanti odohrajú sedem prípravných duelov: dva proti Kamerunčanom (27. a 28. 7. v Poprade), tri v estónskom Rakvere proti domácemu výberu (2. - 4. 8.) a dva proti Rakúšanom (10. a 11. 8. v Nitre). Do budúceho piatka (20. 7.) sa budú pripravovať v Liptovskom Jáne. "Čaká nás fyzicko-kondičná príprava, no aj technika, nemôžeme dať do popredia len kondíciu. O dva a pol týždňa máme prvý prípravný zápas proti Kamerunu a vtedy už musíme byť dobre pripravení aj technicky. Po tomto ťažkom úvodnom bloku nás ešte čaká zvládnutie herných kombinácií a hľadanie optimálnej zostavy. Odohráme sedem prípravných stretnutí, to by mal byť dostatočný počet na to, aby sme už pred prvým zápasom kvalifikácie vedeli, s kým vyrukujeme v základnej zostave, v akom hernom systéme budeme fungovať - aby sme boli stopercentne pripravení," podotkol Kravárik.

Majstrovstvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku a budú s rekordným počtom účastníkov, predstaví sa 24 krajín. Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasťou ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.

Slováci ako favoriti C-skupiny vstúpia do boja o ME v stredu 15. 8. v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h). O štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. 8. v Nitre (18.00 h) a 26. 8. v Kišiňove (16.00 h SELČ). Domáce stretnutia SR odvysiela Digi Sport, prenosy prinesie tiež internetová televízia laola1.tv. V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a derniéra na Islande (9. 1.). "Urobíme všetko pre to, aby sme potvrdili rolu favorita a nenechali nič na náhodu. Ideálne by bolo, keby sme v auguste mali na konte štyri výhry. V príprave pre to chceme spraviť maximum," dodal Kravárik.