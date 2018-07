Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní V malej dedinke na východe tvorí Jarka vyšívané šaty, do ktorých sa zaľúbilo celé Slovensko

Už od malička jej podávali ruky ihly a látky. Svoj detský sen si splnila a dnes je z Jaroslavy obľúbená návrhárka.

Manžel a dcérka sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby Jaroslavy Wurll Kocanovej. — Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

CABOV 16. júla - Jaroslava Wurll Kocanova má „zlaté ručičky“ a to doslova. Čo je ale výnimočné, ona sa s nimi narodila a dodnes sa učí. Jej láskou bolo šitie, navrhovanie a všetko s odevmi spojené. Vďaka svojmu dnes už manželovi sa odvážila a postavila na pomyselnú štartovaciu čiaru s názvom „vlastné podnikanie a výroba“. Začiatky boli všelijaké, no ona mala obrovskú podporu a najmä jej srdce vedelo, po čom túži. Podarilo sa a Jarka je dnes žiadanou návrhárkou. Žije, tvorí a pôsobí v dedinke pri Michalovciach, kde k životu prebúdza nádherné kúsky vo svojom AtelierDeCouture.

Umelcov, ktorí sa inšpirujú aj naším folklórom je stále viac. Jaroslava patrí medzi nich a Dobrým novinám prezradila, prečo a ako dlho trvalo, kým si ju táto tradícia postupne získala úplne celučičkú. „Samotná ľudová výšivka je pre mňa plná motivácie,“ vyslovila sa. Aby sme však nemali pomýlené predstavy, aj návrhárka Jaroslava Wurll Kocanova má zlé dni. Aj ona vie, že nie každý deň je nedeľa, a tak si z toho hlavu neláme. „Nešťastné“ chvíľky si užíva po svojom a nakoniec z jej dielne vychádzajú nádherné poklady. A treba podotknúť, že jej pri tom veľmi aktívne pomáha aj manžel.

Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Jarka, venujete sa tvoreniu šiat na profesionálnej úrovni. Kedy ste však prvýkrát prepadli tejto závislosti? Inklinovali ste k tvorbe už ako dieťa?

Áno, strihám a tvorím už odmala. Prvé to schytali bábikine vlasy, staré ponožky, z ktorých som vyrábala svetre pre bábiky a doteraz nám s mamou máta v hlave, kde sú jej svadobné šaty, či aj tie náhodou neprešli mojimi rukami.

Vyštudovali ste navrhovanie a modelovanie odevov na Strednej škole a odbor výtvarná výchova na Vysokej škole. Čo bolo pre vás najnáročnejšie počas štúdia? Predsa len ste už tvorili, neboli preto chvíle, kedy vás práve škola odrádzala od vysnívanej práce?

Počas štúdia na strednej škole som sa chcela veľmi naučiť šiť a modelovať vlastné strihy, pochopiť celému princípu výroby. Pre mňa všeobecne najťažšie boli predmety, ktoré som k tvorbe nepotrebovala, ale musela som si tým prejsť ako každý. Vysoká škola, to bola akási zastávka, kedy som mala čas premýšľať o tom, v čom budem pokračovať ďalej. V mojom smere modelovanie a navrhovanie odevov som už ďalej nemala možnosť pokračovať, tak som to skúsila po dohováraní môjho teraz už manžela na vlastnú päsť. S jedným, ako povedal jeden technik, „hračkárskym“ owerlockom a ešte jedným jednoihlovým strojom a s pár našetrenými korunami v peňaženke som nakúpila látky a začala vyrábať šaty.

Pre Jaroslavu Wurlls Kocanovú zapózovala aj obľúbená speváčka Sima Martausová. Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Z vašej dielne vychádzajú najmä spoločenské a svadobné šaty. Prečo tento typ šiat? Nebýva to s nevestami náročnejšie a komplikovanejšie?

Ani nie, stretávam sa aj so zákazníčkami, ktoré si dajú záležať viac na tom, čo nosia každý bežný deň a tie šaty musia byť dokonalé, ak ich má mať na sebe minimálne 8 hodín. So spoločenskými šatami som začala už na strednej škole, kedy sme si ako študentky samy šili svoje maturitné šaty. A keď prišla na rad moja vlastná svadba, rozbehol sa pomaly v ateliéri aj tento typ šiat. Všetko, čo tvorím, vychádza z môjho života, kde sa pohybujem, čo viem aj naozaj otestovať a zdokonaľovať detaily.

Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Šijete šaty len na objednávku alebo si záujemkyňa môže vybrať z už ušitých šiat? Ako to následne prebieha? Dajú sa skvosty z vašej dielne upravovať na konkrétnu osobu?

Doposiaľ sme mali otvorenú aj zákazkovú tvorbu, zákazkami som začínala, nemala som žiadne ciele, koľko kolekcií vyprodukovať, v akom štýle sa budú niesť, tvorila som, čo sa mi páčilo, ako som to cítila a som veľmi vďačná za to, ako to ľudia prijali. Keď sme začali kolekcie vyrábať pravidelnejšie, prichádzali ponuky naše modely vystavovať a prezentovať, na zákazky už nebolo čas a posledný rok sa venujem už výhradne iba vlastnej tvorbe. Niektoré modely sa dajú upraviť podľa mier konkrétneho zákazníka. Nedá sa to praktikovať na každom jednom výrobku, no kde sa dá ubrať, pridať, zúžiť, už sme aj predlžovali sukne a rukávy, tak sa to upraví dodatočne po vyskúšaní a premeraní.

Rodina je dôležitou súčasťou tvorby mladej návrhárky. Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Keď sa človek pozrie na vaše šaty, nedá sa prehliadnuť, že pravdepodobne s obľubou využívate čipky a folklórne vzory. Tie čipky sú pri svadobných šatách pochopiteľné, prečo ste sa však rozhodli pre tradičný slovenský folklór?

Folklór sa mi stal blízkym svojou pestrosťou, nápaditosťou a životom. Chcela som dať na šaty niečo, čo by odzrkadľovalo miesto, odkiaľ pochádzam. V ľudovej výšivke som našla nevyčerpateľný zdroj inšpirácie, kde s jednou oblasťou som dokázala pracovať viac ako 6 rokov. Začala som jednoduchými prvkami na opasku a živôtiku šiat, dnes tvorím už celoplošné výšivky, čo ma napĺňa. Keď dnes vyrobím šaty bez výšivky, zdajú sa mi príliš nahé.

Otázka kvality materiálu veľa žien zaujíma. Odkiaľ beriete látky, nite, čipky a všetky ostatné doplnky potrebné pre tvorbu vašich umeleckých skvostov? Je ťažké v dnešnej rýchlej dobe nájsť kvalitu?

Dodávateľov si stále hľadám, máme už overených, od ktorých berieme materiál pravidelne.

Ako vyzerá celá realizácia šiat od úplného začiatku až po odovzdanie majiteľke? Pracujete na výrobe úplne sama, alebo vám niekto pomáha? Odkiaľ beriete inšpiráciu?

Donedávna mi s výšivkami pomáhala moja teta, teraz sme na celú výrobu dvaja: ja a manžel. Ja mám na starosti strihy, celkovo šitie, ručné šitie a vyšívanie, navrhovanie a rozloženie výšiviek. Manžel sa venuje digitalizácii výšiviek, programovaniu, foteniu a úprave fotografií. A ešte obaja máme jedno neposedné dieťa, ktoré nám vďačne asistuje pri každom kroku. Záleží na tom, či sa tvorí kolekcia alebo len dotvára. Ak sa tvorí kolekcia, navrhne sa celkový počet modelov na výkresy, vyberú sa látky. Nasleduje strihanie a navrhovanie výšiviek, potlačí. Ak sa vyrábajú svadobné krajkové šaty, najprv sa ušije základ „kostra“ celých šiat, na ktoré sa aplikuje ručne krajka a ďalej našíva. Ak sú šaty vyšívané, po vystrihnutí dielov sa najskôr vyšijú, a tak zošívajú do výslednej podoby. Vyšívanie trvá od pár hodín po týždne strávené s ihlou v ruke. Inšpirujú ma ľudia, módni velikáni, píšem si poznámky od zákazníkov, čo komu kde chýba a z toho celého vytváram celok kolekcie. Samotná ľudová výšivka je pre mňa plná motivácie.

Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Vaše šaty sú naozaj krásne a unikátne. Je pravda, že každý kúsok je úplne iný a človek nenájde vo vašom portfóliu ani dvoje rovnaké?

Pokiaľ ide o tú náročnejšiu časť mojej tvorby, kde sa vyšíva iba ručne, tak, áno, sú to jediné kusy. Málokedy sa mi podarilo vyrobiť jeden model 2x, aj to nie rovnako, stále pozmením detaily. Ani polievku neuvaríte tú jednu stále rovnakú. V bežnej dennej kolekcii vyrábame, samozrejme, aj konfekčné čísla.

Kreatívna práca potrebuje obrovskú fantáziu. Vám bezpochyby táto vlastnosť nechýba. Sú však dni, kedy sa k vám nedostaví absolútne žiadna myšlienka, nápad a už vôbec nie zručnosť?

Áno, aj ku mne chodí na návštevu zloba, ktorá mi kradne myšlienky. Vtedy si pozriem nejaký film, pozriem si mojich obľúbencov, idem sa prejsť do prírody alebo len tak sedím s malou a pozeráme na seba, ktorá sa skôr usmeje.

Foto: Archív Jaroslava Wurll Kocanova

Jarka prezraďte na záver čitateľom Dobrých novín, aké máte plány do budúcna a čo vás najbližšiu dobu čaká?

Plány si nikdy veľké nerobím. Začiatkom leta nás čaká uvedenie letnej kolekcie Slavianka, koncom leta charitatívna prehliadka Srdce deťom v Poprade a čo sa nám ešte podarí zahrnúť, uvidíme.