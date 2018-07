TASR

Kukuričný labyrint vo Vlčkovciach je pre malých i veľkých

Na ploche dva a pol hektára je v trojmetrovej kukurici vysekaných niekoľko nesprávnych a jedna správna cesta. Trasa je dlhá 1,9 kilometra.

Snímka z kukuričného bludiska pri obci Vlčkovce, okres Trnava v sobotu 7. júla 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Vlčkovce 9. júla (TASR) – Kukuričný labyrint, kde sa dá ľubovoľne dlho blúdiť pri hľadaní východu a zažiť pri tom kopec zábavy, pripravili pre deti a dospelých bez ohraničenia veku vo Vlčkovciach pri Trnave. Na ploche dva a pol hektára je v trojmetrovej kukurici vysekaných niekoľko nesprávnych a jedna správna cesta. Trasa je dlhá 1,9 kilometra.

"Inšpiroval som sa bludiskom v zahraničí," povedal Miroslav Sedlák, konateľ spoločnosti Sezalandu, ktorej roľa patrí. Sám potom na milimetrovom papieri rozkresli trasu, keď kukurica trochu narástla, tak ju aj postupne behom troch dní aj vysekal. Výsledkom je bludisko, kde sú pre malé deti rozmiestnené tabuľky s hádankami, správnymi odpoveďami potom vylúštia tajničku, ktorú dostanú pri vstupe. Pre staršie deti a dospelých máme pripravenú súťaž o najrýchlejšieho hľadača QR-kódov.

Kukuricu na tejto roli vysadili špeciálne kvôli projektu labyrintu. "Využívame zázemie, ktoré máme pripravené pre samozber jahôd, čo sa u nás každoročne robí," dodal Sedlák pre TASR. K dispozícii je veľké parkovisko, bufet, napríklad pre čakajúcich rodičov, ktorí pustia deti na dobrodružnú cestu samé, ohnisko i pyramída z balíkov slamy na skákanie. Rodičia si môžu, ak dostanú chuť, kukuricu aj zakúpiť. "To robíme takisto prvýkrát pokusne. Vysadili sme ďalšie políčko s dvoma druhmi kukurice hneď vedľa, aby si ľudia mohli zakúpiť čerstvú. Ide o formu samozberu takisto, len tu si zákazník povie, koľko chce a my mu odlomíme," dodal Sedlák.

Nad bezpečnosťou prevádzky labyrintu dohliadajú stále štyria ľudia. „Zatiaľ sa nikto nestratil. Až na jedno dievčatko, ale to si myslela iba jeho mama, že je stratené. Ono si iba dalo načas s absolvovaním trasy," dodal Sedlák. Z labyrintu sa dá kedykoľvek vyjsť cez kukuricu, nehrozí preto, že by bolo potrebné zablúdených hľadať. "Ide predovšetkým o zábavu," konštatoval Sedlák. Dodal, že komu sa po absolvovaní bludiska bude máliť, vo Vlčkovciach majú ešte aj "tarzaniu" trasu v korunách stromov. "Ideálne je, keď je v jednom momente v labyrinte maximálne päťdesiat ľudí, aby to malo zmysel a každý si svoju cestu von hľadal sám," dodal.